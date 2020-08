Je libo iPhone 12 Pro s motivy SpaceX na Marsu? Připravte si 115 tisíc korun

O ruském klenotnictví Caviar jsme v minulosti informovali již mnohokrát. Jedná se o poměrně extravagantní a nanejvýš netradiční společnost, která cílí výhradně na majetnější klientelu a snaží se ji zaujmout pomocí prémiových modelů iPhonů. Ty spočívají nejen v pozlacených ornamentech, speciálním designu a nemalém počtu diamantů, nýbrž i v samotných motivech a provedení. Caviar si totiž potrpí na odlišnost, což se výrazně projevuje na finálním vzhledu luxusních smartphonů. V minulosti jsme se tak dočkali například iPhonu s kusem svetru Steva Jobse, telefonu se zadní částí vyrobenou z ruské vesmírné lodi Sputnik a dalších kuriozit. Tentokrát je opět na řadě vesmírný průzkum, avšak místo k minulosti budeme vzhlížet k budoucnosti. Limitovaná edice Musk be on Mars má totiž symbolizovat pomyslné vítězství vesmírné společnosti SpaceX a dát jasně najevo, že na nás rudá planeta již čeká.

Fotogalerie Musk be on Mars 2 Musk be on Mars 3 Musk be on Mars 4 Musk be on Mars 5 +3 Fotek Musk be on Mars 6 Musk be on Mars Vstoupit do galerie

Kromě nádherného ornamentu symbolizujícího vzlétající raketu tak nechybí ani vyřezávaný popisek Musk be on Mars, imitace podpisu Elona Muska a pochopitelně i maličká část z lodi SpaceX, která se podívala do vesmíru. Nutno však podotknout, že se nejedná o stávající iPhone 11 Pro, nýbrž o předobjednávku nové generace, která vás vyjde na astronomických 5 tisíc dolarů, tedy asi 115 tisíc korun. Pokud byste však chtěli raději sáhnout po prémiovém iPhonu 12 Pro Max 512GB, budete muset z peněženky vysypat celkem 6500 dolarů. Není to ostatně poprvé, co se ruská společnost Caviar vytasila s podobnou kuriozitou ve jménu Elona Muska. Před pár měsíci se k příležitosti oznámení nového Cybertrucku výrobce pochlubil se Cyberphonem, který měl imitovat futuristické vozidlo. Uvidíme, co nás v budoucnu v podání těchto ruských magnátů ještě čeká.