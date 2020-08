Ať už vlastníte iPhone či MacBook, popřípadě jakýkoliv chytrý telefon či laptop, tak v něm najdete baterii. Dnešní baterie jsou doslova plné různých technologií, díky čemuž není problém zjistit teplotu baterie, maximální navrhovanou a reálnou kapacitu či počet cyklů. Právě počet cyklů je jeden z nejdůležitějších údajů, které by vás měly zajímat při koupi nového použitého zařízení – to abyste věděli, zdali náhodou baterie není před smrtí. Už jsme si ukázali, jakým způsobem můžete zjistit počet cyklů baterie na iPhonu, v dnešním návodu se společně podíváme na to, jak můžete zjistit počet cyklů baterie na MacBooku. Vrhněme se přímo na věc.

Jak na MacBooku zjistit počet cyklů baterie

V případě, že chcete zjistit počet cyklů baterie na vašem MacBooku, tak se narozdíl od iPhonu nejedná o bůhvíco složitého. Stačí jen vědět, kam přesně kliknout a ihned poté se vám údaj o cyklech baterie zobrazí. Stačí postupovat takto:

Prvně je nutné, abyste na vašem MacBooku najeli kurzorem do levého horního rohu, kde se nachází ikona .

. Ještě předtím, než na tuto ikonu klepnete, tak na klávesnici podržte klávesu Option.

Se stisknutou klávesou Option na ikonu  klepněte.

na  klepněte. Option stále držte a z menu, které se zobrazí, vyberte první možnost Informace o systému…

a z menu, které se zobrazí, vyberte první možnost Jakmile se otevře nové okno s informacemi o systému, tak můžete Option pustit.

nové s informacemi o systému, tak můžete V levém menu v novém okně poté rozklikněte kolonku Napájení.

Jakmile se v této sekci informací ocitnete, tak v sekci Informace o baterii v podsekci Informace o stavu najděte řádek Počet cyklů.

v podsekci najděte řádek Číslo vedle textu Počet cyklů reprezentuje, kolik nabíjecích cyklů má váš MacBook za sebou.

Kromě toho si níže můžete zobrazit Stav baterie, který může nabýt stavu Normální a Servis. V macOS 11 Big Sur se k těmto informacím přidá ještě řádek Maximální kapacita, ve kterém si můžete zobrazit, kolik procent z maximální kapacity baterie je váš MacBook momentálně schopen využít. Tato funkce je velmi podobná funkci Kondice baterie z iOS, která vás taktéž informuje o maximální možné kapacitě baterie.

Co je to nabíjecí cyklus?

Možná se ptáte, anebo si nejste 100% jistí tím, co je to vlastně cyklus baterie. Jeden cyklus baterie se počítá jakožto nabití baterie od 0 % do 100 %, respektive počet, kolikrát se baterie z 0 % úplně nabila. Pokud tedy máte zařízení nabito například na 70 % nabijete jej do 90 %, tak se nezapočítává celý nabíjecí cyklus, ale jen 20 % cyklu. Aby došlo k započtení, tak budete muset zařízení dobít ještě 80 % kapacity – až poté se počet cyklů zvětší o jednu celou jednotku. Je tedy jedno, jestli jeden nabíjecí cyklus vytvoříte jedním nabitím, anebo mezi ním MacBook z baterie pětkrát odpojíte.