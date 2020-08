V případě, že patříte mezi uživatele iPhonu, tak byste měli mít automaticky nastavené Zdravotní ID. Jedná se o jakýsi profil, který si může kdokoliv zobrazit na vašem zařízení i tehdy, pokud je zamčené. Konkrétně zde najdete například jméno vlastníka, společně se zdravotními informacemi jako je váha, výška anebo třeba zdravotní potíže či typ krve. Zdravotní ID se tedy může hodit jednak v případě, že se vám něco stane, a jednak v případě, že vaše zařízení ztratíte. Součástí Zdravotního ID jsou také nouzové kontakty, na které je možné z profilu Zdravotního ID zavolat. Zároveň se na tyto nouzové kontakty zašle SMS zpráva v případě, že vyvoláte tíseň SOS. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak lze nouzové kontakty na iPhone upravit.

Jak na iPhone upravit nouzové kontakty

V případě, že chcete na vašem iPhonu upravit nouzové kontakty, tak se nejedná o nic moc složitého. Stačí se držet postupu, který uvádíme v následujících řádcích:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Tíseň SOS, kterou rozklikněte.

dokud nenarazíte na kolonku kterou rozklikněte. V této sekci nastavení poté sjeďte níže a v kategorii Nouzové kontakty klepněte na tlačítko Upravit nouzové kontakty.

a v kategorii klepněte na tlačítko Poté se zobrazí profil Zdravotního ID, kde vpravo nahoře klepněte na Upravit.

Pak už jen stačí sjet níže ke kategorii Nouzové kontakty , kde klepněte na přidat nouzový kontakt.

ke kategorii , kde klepněte na Kontakt si poté vyberte ze seznamu a přiřaďte k němu nakonec váš vztah.

si poté a přiřaďte k němu nakonec váš Tímto jste úspěšně nastavili nouzový kontakt, který se bude zobrazovat u Zdravotního ID.

který se bude zobrazovat u Zdravotního ID. Postup můžete zopakovat pro přidání dalších nouzových kontaktů.

Co se týče Zdravotního ID, tak to společně s nouzovými kontakty zobrazíte na uzamčeném zařízení tak, že jej rozsvítíte, a poté vlevo dole klepnete na Krizová situace. Poté stačí zvolit opět vlevo dole Zdravotní ID, čímž se profil s nouzovými kontakty objeví. Tíseň SOS poté můžete vyvolat tak, že na iPhonu s Touch ID podržíte boční tlačítko, na iPhonu s Face ID poté společně s bočním tlačítkem podržíte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, a poté přejedete po posuvníku Tíseň SOS. Poté dojde jednak k zavolání záchranných složek a k zaslání zprávy nouzovým kontaktům. Zároveň se nouzovým kontaktům odešle zpráva také poté, co vaše Apple Watch detekují pád a vy nezareagujete.