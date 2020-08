Apple je v Rusku vyšetřován za blokace aplikací v App Store

To, že si v poslední době Apple zadělal na pořádné problémy a na hlavu se mu snáší jedna kauza za druhou není nic překvapivého. Státníci a představitelé vlád po celém světě si jablečnou společnost zvou na kobereček pomalu každý měsíc a jak to tak vypadá, k těmto zemím se rychle zařadilo kupodivu i Rusko. To totiž během lońského roku zahájilo rozsáhlé vyšetřování, které mělo za úkol zjistit, zda bylo jednání Apple protiprávní a narušilo konkurenční prostředí. Zejména se pak ruské regulační úřady zaměřily na stažení několika rodičovských aplikací, což vyvolalo na vývojářské scéně pěkný rozruch. Krátce po zablokování většiny podobného softwaru se totiž Apple vytasil s vlastní alternativou v podobě Screen Time. Většina dalších společností tak logicky došla k závěru, že se kalifornský gigant jen snaží eliminovat konkurenci a jak se záhy ukázalo, stejný verdikt vyneslo i Rusko.

Apple si příliš nepomohl ani prohlášením na jaře loňského roku, kdy se společnost oficiálně vyjádřila, že ke stažení softwaru třetích stran umožňujícího omezovat jisté funkce systému v rámci rodičovské kontroly bylo rovnou několik důvodů, včetně těch bezpečnostních. Řada společností a vývojářů se proti tomuto tvrzení pochopitelně ohradila a aby si Apple alespoň trochu vylepšil pošramocenou reputaci, v červnu roku 2019 nakonec přítomnost podobných aplikací v App Storu opět umožnil. Tedy za podmínky, že aplikace nebudou používat metodu MDM, tedy Mobile Device Management, která umožňuje obejít administrátorská oprávnění a přímo zasahovat do systému. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se bouře již přehnala, díky žalobě Kaspersky Lab Rusko s vyšetřováním jen tak nepřestalo a oficiálně došlo k závěru, že Apple zneužil své pozice a výrazně omezoval konkurenci. Reálně tak hrozí, že jablečnou společnost čeká nemalá pokuta či další soudní tahanice.