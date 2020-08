Recenze AlzaPower Thunder 10000 mAh Fast Charge: Téměř dokonalá powerbanka

Zatímco ještě před pár lety by si zřejmě představila naprostá většina z nás pod frází “energie sbalená na cesty” nejmenovanou sušenku, v dnešní moderní době v nás evokuje spíš powerbanky. Ty jsou totiž nedílnou součástí života mnoha z nás, jelikož nám dokáží vytrhnout trn ve formě nedostupné elektrické sítě z paty. Jedna taková “energie sbalená na cesty” nám dorazila před pár týdny do redakce a já vám v následujících řádících vylíčím mé dojmy z ní. Jedná se konkrétně o powerbanku AlzaPower Thunder 10000 mAh Fast Charge +PD3.0 z dílny Alzy.

Technické specifikace

Do redakce nám dorazila konkrétně verze s černým hliníkovým tělem a kapacitou 10000 mAh. Dle mého názoru se tedy jedná o asi nejuniverzálnější powerbanku z hlediska velikosti a zpracování obecně. Co se týče jejího nabíjení, využít k tomu lze celkem tři cesty – micro USB při 5V/2A nebo 9V/2A, USB-C při 5V/2A nebo 9V/2A a Loghtning při 5V/1,5A. Právě Lightning mě u powerbanky skutečně potěšil, jelikož jej má u sebe na výletech, dovolených nebo zkrátka v brašně snad každý jablíčkář, takže s nabíjením powerbanky nebude snad nikdy problém.

Velmi hezké jsou i výstupy – použít lze jak USB-A, tak USB-C a to samozřejmě pro rychlonabíjení. U USB-A můžete využít 5V/3A (tedy 15W), 9V/2A (tedy 18W) nebo 12V/1,5A (tedy opět 18W). Zde je však potřeba brát v potaz to, že oněch 18W u USB-A pro iPhony tak úplně neplatí, jelikož nepodporují Quick Charge od Qualcommu a pro jejich rychlé nabití tedy bude nutné využít USB-C. To nabízí 5V/3A (tedy 15W), 9V/A2 (tedy 18W) nebo 12V/1,5A (tedy opět 18W). To jinými slovy znamená, že při nabíjení iPhonu s podporou rychlonabíjení si při použití USB-C užijete maximální možnou nabíjecí rychlost.

Powerbanka podporuje hned osm rychlonabíjecích protokolů, přičemž pro jablíčkáře jsou nedůležitější Power Delivery 3.0 a Apple 2,4A. najdete u ní však i výše zmíněný Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Battery Charging 1.2, Samsung Adaptive Fast Charge, Hisilicon Fast Charge Protocol, Spreadtrum Fast Charge Protocol a MediaTek Pump Express. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že skutečně rychle dobijete s powerbankou prakticky jakékoliv známější zařízení s podporou rychlonabíjení.

Alza nezapomněla u své powerbanky ani na dostatečnou bezpečnost. Osadila ji totiž šestinásobnou bezpečnostní ochranou, díky čemuž se nemusíte bát přepětí, přehřátí, zkratu, přetížení, přebíjení a podvybití. Potěší ale i tělo z nehořlavého materiálu podle UL94. Cena powerbanky v konfiguraci, kterou jsme měli k dispozici, je 699 korun.

Zpracování

Pokud by vás zajímaly rozměry powerbanky, ty jsou 13,6 x 6,8 x 1,35 cm při 213 gramech. Rozhodně bych se jí tedy nebál označit za kompaktní, jelikož se při svých rozměrech v pohodě vleze i do kapsy od riflí či šortek a díky své váze se zde ani nepronese. Kdybych pak měl hodnotit zpracování powerbanky jako takové, dal bych jí ve škole 1/2. Přiznám se, že pro hliníkové powerbanky mám opravdovou slabost, jelikož mi přijdou velmi elegantní a stylové, ale zároveň velmi odolné, což se zkrátka hodí. Přeci jen, mnozí z nás berou powerbanky na cesty či různé výlety, kdy se s nějakým tím nekomfortem s rizikem poškození počítá. S celkovým designem a zpracováním jsem tedy až na jeden detail spokojený. Tím detailem je aktivační tlačítko, které mi přijde dost “odfláknuté”.

Když jsem powerbanku poprvé vybalil z krabičky a začal jsem si jí prohlížet, přišlo mi, že v ní něco štěrchá, což mě popravdě vcelku vyvedlo z klidu. Když jsem se pak snažil přijít štěrchání na kloub, zjistil jsem, že nevychází z jejího těla, nýbrž tento zvuk vydává právě postranní aktivační tlačítko které nevím proč v jejím těle nesedí zcela dokonale. Kvůli tomu má tak kolem sebe vůli, která mu umožňuje právě nepříjemné štěrchání. Ano, jedná se o absolutně detail, který se na funkčnosti produktu vůbec nepodepisuje, ale mě zkrátka štve – tím spíš, když je mi jasné, jak jednoduché by bylo jeho odstranění. Škoda.

Testování

Testování powerbank je svým způsobem úsměvné. Nelze na nich otestovat prakticky nic víc než to, zda a jak rychle nabíjí vaší elektroniku, potažmo jak rychle jste schopni nabít vy ji a zda tento údaj sedí s údaji výrobce. Začněme tedy nabíjením elektroniky. Powerbanku jsem testoval konkrétně s iPhonem XS, AirPods Pro a Apple Watch Series 5, takže jsem u ní měl možnost otestovat jak rychlonabíjení skrze USB-C v případě iPhonu, tak pomalé nabíjení přes USB-A u AirPods a Apple Watch. Ani v jednom případě mě nečekalo žádné překvapení. Z 0 na 50 % je nabíječka díky 18W schopna telefon nabít za nějakých 28 minut, což odpovídá i tvrzením Applu ohledně rychlonabíjení, do plna se pak dostanete za další zhruba hodinku a čtvrt. Jedná se tedy o poměrně příjemný čas, který koresponduje s využitím klasických adaptérů do zásuvky. Žádné revoluce se samozřejmě nedočkáte ani u Apple Watch či AirPods, které jsem dobíjel pomocí originálních kabelů k nim skrze USB-A v případě Watch a USB-C v případě AirPods Pro (sluchátka nicméně nemají podporu rychlonabíjení, takže u nich nehraje roli, zda sáhnete po USB-A nebo USB-C). Rychlost jejich nabití byla též prakticky stejná jako v případě použití klasických nabíječek – v případě AirPods Pro se přehoupla lehce přes 2 hodiny a 10 minut a u Apple Watch jsem se dostal z 0 na 100 % též za 2 hodiny. Fajn je, že za celou dobu nabíjení jsme se nesetkal s jediným výpadkem energie či čímkoliv, co by jej narušilo. Vše zkrátka probíhalo naprosto plynule a tak, jak kdybych nabíjel ze zásuvky.

Pokud vás zajímá, zda se powerbanka zahřívá, odpověď je ano, avšak většího zahřívání si všimnete jen v situaci, kdy nabíjíte dvě zařízení současně. I to powerbanka umožňuje, přičemž obě zařízení jsou nabíjena i v tomto případě maximální rychlostí. Zahřívání nicméně není nikterak výrazné, díky čemuž při něm můžete mít powerbanku bez obav v kapse u kalhot. Určitě se totiž nepopálíte.

Pod můj drobnohled se dostalo i nabíjení powerbanky, jehož rychlost je alespoň pro mě osobně dost důležitá, jelikož si na tuto činnost vzpomenu zpravidla na poslední chvíli. Výrobce v technických specifikacích uvádí, že při použití 18W dobijete powerbanku přibližně za 3,5 hodiny a při použití 10A za 6 hodin. Tyto časy jsem tedy samozřejmě otestoval a sedí víceméně na minuty. Při použití 5V/2A jsem powerbanku z 0 do plna nabil za 6 hodin a 4 minuty, rychlonabíječkou se mi to pak povedlo za 3 hodiny 27 minut. O úrovni nabití vás informují čtyři LED indikátory na boku produktu, které ukazují stav akumulátoru alespoň dle mého sledování velmi přesně.

Psát sem o tom, kolikrát iPhone přes powerbanku nabijete, mi přijde vzhledem k tomu, že jí bude každý používat jinak svým způsobem zbytečné. Pokud by vás to však přesto zajímalo, můj XS jsem dobil třikrát naplno a jednou zhruba do poloviny, což kapacitě powerbanky odpovídá.

Resumé

Co říci závěrem? AlzaPower Thunder 10000 mAh Fast Charge + PD 3.0 se mi jeví jako opravdu povedená a především pak spolehlivá powerbanka, která by šla i s ohledem na nízkou cenu označit skoro až za dokonalou. Nedodělek ve formě aktivačního tlačítka mě na ní však zkrátka zamrzel a proto bych jí ve výsledku zhodnotil “jen” jako velmi dobrou s tím, že bych se vám ji nebál doporučit. To, co má plnit, totiž plní opravdu na jedničku a o to u powerbank jde především.