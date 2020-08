McDonald’s, mytí nádobí i Hewlett-Packard: Čím se dříve živili současní miliardáři z technologického světa?

Miliardářem se člověk obvykle nerodí, ale stává. Někdo má to štěstí, že po někom z rodiny převezme prosperující impérium, zatímco jiní se musí protloukat od velmi skromných začátků. Jaké byly pracovní začátky některých významných osobností současného světa technologií?

Michael S. Dell a mytí nádobí v čínské restauraci

Jméno Michael Dell mají dnes lidé spojené se společností Dell. Před jejím založením, ke kterému oficiálně došlo v únoru roku 1984, se Michael Dell snažit uživit mnoha různými způsoby. S pokusy o vlastní výdělek začal velice brzy – velmi známý je například příběh o tom, jak ve svých dvanácti letech prodával známky. Kromě toho ale v témže věku také vypomáhal v čínské restauraci, kde umýval nádobí.

Elon Musk a videohry

Elon Musk v poslední době proslul jako svérázný a výstřední podnikatel a miliardář. Oblast jeho podnikání se neustále rozrůstá a pod jeho křídly fungují například společnosti Tesla Motors a SpaceX. Musk také patří mezi lidi, kteří byli podnikaví od útlého mládí. Namísto roznášení novin nebo sekání trávníků ale Elon Musk začínal jako tvůrce vlastních videoher, které dokonce úspěšně prodával.

Jeff Bezos a McDonald’s

Jeff Bezos v současné době řídí gigant s názvem Amazon. To, co původně začínalo jako relativně skromný e-shop s knihami, se postupně rozrůstá do čím dál větších rozměrů, a Bezos rozšiřuje pole své působnosti. Dnes šestapadesátiletý americký podnikatel ale začínal velice obyčejně, jako řada jiných lidí – pod zlatými oblouky sítě rychlého občerstvení McDonald’s. Bezos později v jednom z rozhovorů projevil za tuto zkušenost vděčnost, a uvedl, že mu práce pro McDonald’s přinesla řadu užitečných lekcí, které zúročil v budoucnu.

Steve Ballmer a zákusky

Steve Ballmer se narodil v roce 1956 v Detroitu v Michiganu. Studoval na Harvardově i Stanfordově univerzitě, v roce 2000 vystřídal Billa Gatese na pozici generálního ředitele společnosti Microsoft. Jmění Steva Ballmera činí zhruba 1,4 miliardy dolaru, a kromě jiného se věnuje také filantropii – finančně podporuje řadu vzdělávacích institucí a iniciativ. I on ale patří mezi lidi, kteří se zpočátku živili “obyčejným” způsobem – konkrétně v Ballmerově přoípadě se jednalo o práci v restauraci Duncan Hines’ Moist & Easy Cakes and Brownies.

Steve Jobs a brigáda v HP

Steve Jobs nepatřil mezi jedince, kteří by se narodili se stříbrnou lžičkou v ústech. Jobs vyrostl v adoptivní rodině, a traduje se o něm, že měl prakticky od samého počátku problémy fungovat v tradičním školském systému. V dětství údajně čelil šikaně, koncem střední a začátkem vysoké školy zase koketoval s halucinogeny. Relativně divoký životní styl mu ale zároveň nebránil ve snaze si jakkoliv přivydělat. Než spolu se Stevem Wozniakem založil společnost Apple, absolvoval letní brigádu ve firmě Hewlett-Packard a později pracoval také v Atari.