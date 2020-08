5 komedií na iTunes, které nyní seženete pod 150 korun

Služba iTunes čas od času nabízí cenově zvýhodněné filmy. Již nějakou dobu můžete v její nabídce nalézt novější i starší komedie, přičemž cena těchto filmů se pohybuje pod hranicí 150 korun. Před víkendem jsme pro vás proto vybrali několik zajímavých a cenově zvýhodněných komediálních titulů. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Žvanilové (Zprávař 2: Legenda pokračuje)

Ron Burgundy, zprávař ze San Diega, se s manželkou Veronikou a synem Walterem přestěhoval do New Yorku, kde se jim nedaří špatně. Když je ale Veronica povýšena, Ron se náhle ocitá na dlažbě. Vrací se do San Diega, kde přijímá práci na částečný úvazek v Podmořském světě. Náhle se ale objeví Freddie Schapp – výkonný producent společnost Global News Network, který může pro Rona znamenat opravdovou spásu.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Žvanilové pořídíte zde.

Můj svědek

39,- vypůjčení, 59,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Nevěstě a ženichovi vstoupí do cesty náhlá tragická událost – jejich svědek Lumpy po jejich svatbě ve Phoenixu náhle umírá, a dvojici čeká neplánovaný úkol – zrušit líbánky a vrátit se zpět domů, kde je zapotřebí zařídit Lumpyho pohřeb. S tímto úkonem je spojený proces dopravy Lumpyho těla do Minneapolisu, a aby toho nebylo málo, čeká na novomanžele v průběhu jejich cesty pěkná řádka nečekaných překvapení. Oba náhle zjišťují, že Lumpyho asi tak dobře neznali…

Film Můj svědek pořídíte zde.

Hancock (Unrated)

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Hancock není tak úplně typický hrdina či supehrdina. Disponuje nadpřirozenými schopnostmi, se superschopnostmi se ale pojí také velká odpovědnost, což si Hancock jaksi neuvědomuje. Sarkasmus a rebelie mu není cizí, a je značně konfliktní. Pro svou složitou povahu je nepochopený, a přestože nemá zlé úmysly, za jeho hrdinskými skutky zůstává jen spoušť. Na názory ostatních lidí Hancock kašle – ovšem až do chvíle, kdy zachrání život Raye Embreyho (Jason Bateman), který pracuje jako PR executive (osoba zodpovědná za styk s veřejností) a kdy začíná cynický super hrdina zjišťovat, že nakonec má přece jen svou zranitelnou stránku.

Film Hancock pořídíte zde.

Lepší už to nebude

Film Lepší už to nebude sice již dávno nepatří mezi nejžhavější novinky, mezi filmovými fanoušky se ale těší velké oblibě. Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků, a svůj osamělý život si zpestřuje tím, že komplikuje život všem v okolí. Obzvlášť mu leží v žaludku jeho homosexuální soused Simon se svým psem, a jediný, kdo dokáže Melvina usadit, je prostořeká číšnice Carol Connellyová. Když se Melvin dovídá o Carolině nemocném synovi, rozhodne se, že jim oběma pomůže. Co stojí za tak náhlou změnou v Melvinově chování?

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Lepší už to nebude pořídíte zde.

Jackass Presents: Bad Grandpa

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Jména Spike Jonze, Johnny Knoxville a Jeff Tremaine, podepsaná pod scénářem snímku Bad Grandpa, napovídají, že půjde o ne úplně tradiční, ale rozhodně originální zábavu. Johnny Knoxvile je v roli 86-letého Irvinga Zismana na cestě napříč Amerikou, společnost mu při tom dělá jeho osmiletý vnuk Billy. Ve filmu nebude nouze o opravdu šílené situace, natočené skrytou kamerou. Malý Bily díky svému svéráznému dědečkovi pozná řadu míst, lidí i situací, a dozví se něco víc o světě.

Film Bad Grandpa pořídíte zde.