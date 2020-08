Veřejné beta (ne)testování macOS Big Sur a watchOS 7: Špatné znamení, nebo zodpovědný krok?

Veřejné beta testování nových operačních systémů Applu se stává rok od roku oblíbenějším, tedy soudě alespoň podle čtenosti našich článků věnovaných této tématice a dotazům, které se ohledně veřejných bet na našich komunikačních kanálech hromadí. Asi se proto nebudete divit, když řeknu, že jedním z těch nejčastějších byl v uplynulých dnech ten týkající se dostupnosti prvních veřejných bet macOS Big Sur a watchOS 7, jejichž uvolnění Apple přislíbil na WWDC v průběhu července. První zmiňovanou betu však stihl přesto vydat teprve včera a na veřejnou betu pro watchOS 7 stále čekáme. Čekání na bety těchto systémů však není rozhodně věcí, která by vás měla štvát.

Poměrně často se ve svém okolí setkávám s názory, které ohledně dlouhého čekání na veřejné bety macOS Big Sur a watchOS 7 nešetří kritikou. Systémy si totiž chce s předstihem vyzkoušet skoro každý a právě veřejná beta je tím nejschůdnějším řešením, bavíme-li se tedy minimálně o legislativě (instalovat cizí vývojářské účty byste si totiž samozřejmě neměli). Každý den čekání navíc je tak logicky vnímán jako chyba Applu a mnohdy i špatné znamení, že se mu systémy nedaří absolutně vyvíjet tak, jak by sám chtěl. Osobně si však myslím, že dlouhé čekání na veřejné bety není vůbec o nějakém špatném znamení, nýbrž o zodpovědnosti Applu.

Co si budeme povídat. Přestože je instalace veřejných bet doporučována zejména zkušeným uživatelům a to ještě ideálně na jejich sekundární zařízení, pouští se do ní i naprostí zelenáči, kteří je “hází” na svá primární železa. V případě iPhonů či iPadů to ve výsledku až tak moc nevadí, jelikož downgrade na iOS 13 či iPadOS 13 není vůbec složitou záležitostí a pokud se nezačne zařízení chovat nepředvídatelně (což se stává minimálně), zvládne jej podle návodů na internetu snad opravdu každý. macOS a watchOS je však naprosto jiné kafe. Návrat na starší macOS je totiž opravdu komplikovanou záležitostí, se kterou máme co dělat i my v redakci podporovaní kontakty na servisy a či jiné experty, natož úplné zelenáči. V případě Apple Watch je pak situace ještě horší, kvůli čemuž ostatně Apple doposud nikdy veřejné bety watchOS nevydal. Vrátit se po instalaci nového watchOS na starý watchOS totiž lze jen za pomocí profesionálů v servisu, což je samozřejmě značná komplikace navíc náročná na peněženku.

Vyčkávání Applu s betami tak osobně považují spíš za jakýsi ochranný mechanismus pro jeho uživatele, jelikož jak v případě macOS, tak watchOS zkrátka musí uvolnit betu, která bude natolik spolehlivá, že jí bude chtít opustit minimum uživatelů nebo v ideálním případě žádný. A jelikož v takovém stavu bety alespoň dle jeho názoru zřejmě nejsou, nainstalovat si je nemůžete. Vyvodit z toho však to, že se vývoj nedaří rozhodně nelze, jelikož kvalitativní měřítka Applu jsou nastavena opravdu vysoko a to, co by se možná mnohým z nás zdálo jako snesitelné riziko, pro něj zkrátka neexistuje. I proto byste měli nynější čekání na watchOS 7 a potažmo dlouhé čekání na macOS Big Sur, které skončilo teprve včera večer, vnímat spíš pozitivně, než negativně, byť to může znít sebevíc zvláštně. Apple k němu totiž velmi pravděpodobně přistupuje pro vaše dobro.