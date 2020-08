Na iPhony dorazila obdoba ikonického Titanfall

Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že se to poslendí dobou na iOS hrami s mechy jen hemží, ocelových gigantů není nikdy dost, alespoň tedy podle studia Atypical Games, které stojí za takovými peckami jako je například Sky Gamblers. Právě proto si vývojáři připravili další hříčku, která nás tentokrát uvrhne do role mechanizovaného robota, jenž nemá za úkol nic jiného než zlikvidovat nepřátele a získat kredity, za něž si pořídí další vybavení a pořádný arzenál. Samozřejmě nebudou chybět souboje v arenách, které budou alfou a omegou tohoto počinu, který se může pochlubit jak propracovanou grafickou stránkou, tak návykovou hratelností. Postupem hrou navíc můžete do sbírky získat až 12 smrtících gigantů, s nimiž se můžete prohnat jak zářivými metropolemi, tak opuštěnými ruinami starých chrámů.

V principu se sice jedná o online hru a prim bude hrát zejména multiplayer a PVP mód o až 12 hráčích, ale nemusíte se bát. Své schopnosti rozstřílet a roztavit nepřítele na pohou změť obvodů si můžete provětrat v offline režimu, kde se na vás budou hrnout maximálně tak boti a umělá inteligence. Poměřit síly můžete i s přáteli ve specializovaných módech a sami si zvolit, na jaké mapě hodláte utkání uspořádat. Pokud vás tedy láká nějaká pořádná řežba mezi mechy a nebojíte se prohry a výzvy, rozhodně doporučujeme zamířit na App Store a hru si za příjemných 129 korun pořídit. Na hezkých pár hodin vám vydrží a věřte nám, že čím déle si budete ovládání a principy osvojovat, tím více žebříčků nakonec pokoříte.