Jak v Messengeru posílat zprávy s koncovým šifrováním

Pokud patříte mezi uživatele, jejichž hlavní chatovací aplikací je Messenger, tak zbystřete. Pokud Messenger používáte klasickým způsobem, tedy že otevřete konverzaci a začnete psát, tak byste měli vědět, že takto odeslané zprávy nejsou chráněné koncovým šifrováním. To znamená, že se zpráva odešle víceméně v nešifrované podobě a může k ní získat přístup například server. Při koncovém šifrování dochází k tomu, že se na vašem zařízení zpráva zašifruje speciálním kódem, poté putuje internetem, a poté se na zařízení příjemce pomocí kódu dešifruje – viz tento článek. Je však nutné podotknout, že Messenger umí posílat zprávy s koncovým šifrováním, jen je třeba tuto funkci „aktivovat“. Pojďme se v tomto článku podívat, jak na to.

Jak na Messengeru posílat zprávy s koncovým šifrováním

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu odesílat v rámci Messengeru zprávy s koncovým šifrováním, tak je třeba se v chatu přesunout do speciální sekce. Postupujte následovně:

Nejprve je samozřejmě nutné, abyste na vašem mobilním zařízení otevřeli aplikaci Messenger.

Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte konverzaci, ve které chcete koncové šifrování využít.

ve které chcete koncové šifrování využít. Poté, co konverzaci rozkliknete, tak v horní části obrazovky klepněte na jméno kontaktu.

Otevře se menu s předvolbami, kde je třeba klepnout na možnost Přejít do tajné konverzace. Tajná konverzace doopravdy není ničím tajná , jen využívá koncového šifrování.

V této konverzaci už poté stačí klasicky cokoliv psát s tím, že se zprávy začnou posílat s koncovým šifrováním.

Kromě toho, že Tajná konverzace nabízí koncové šifrování, tak si pomocí časovače v levé části textového pole pro zprávu můžete nastavit dobu, po které se odeslaná zpráva kompletně zničí. Po zničení už zprávu nebude možné žádným způsobem obnovit. K dispozici jsou možnosti pro smazání po několika sekundách, přes hodiny, až po jeden den. Pokud jste nemohli přijít na to, proč se tato konverzace řadí klasicky mezi ostatní konverzace, když se jedná o „tajnou“ konverzaci, tak nyní už víte. Tajná konverzace je pouze zvláštní označení, kterým Messenger označuje konverzaci s koncovým šifrováním.