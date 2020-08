Hvězdný Robert Downey Jr. se bude podílet na novém detektivním seriálu pro Apple TV+

Jako by těch novinek týkajících se jablečné streamovací služby Apple TV+ bylo poslední dobou málo, přispěchal technologický gigant s další přelomovou informací, která by platformu mohla vystřelit ke hvězdám. Ačkoliv je totiž službě často vytýkán nedostatek obsahu a malá konkurenceschopnosti oproti Netflixu, v případě zvučných jmen poslední dobou Apple válí a zářným příkladem může být ulovení takových herců jako je Will Smith nebo Tom Hanks. Zatímco první osobnost si střihne roli v novém thrilleru Emancipation, Tom Hanks se postaral o vznik povedeného válečného dramatu Greyhound. A jak to tak vypadá, máme tady další nadějnou novinku, a to ve formě Roberta Downeyho Jr., který se postará o vznik nového napínavého detektivního seriálu.

Za počinem má stát produkční společnost Team Downey, kde kromě Roberta působí i jeho manželka Susan. A nečeká nás žádná klasická kriminálka, jelikož se tento legendární herec údajně silně inspiroval u článku vydaného v plátku Toronto Life z pera Michaela Listy, jenž pomůže štábu jako producent. Dlouhá esej pojmenovaná The Sting sleduje osudy kanadského detektiva, který po několika desítkách let otevírá staré případy a vrací se zpět na místa činu. V tomto podání to tedy zní spíše jako sólo dobrodružství, kde nebude chybět pořádná dávka napětí a především morální dilemata. Na premiéru si ještě pravděpodobně počkáme, vzhledem k tomu, že natáčení ještě ani pořádně nezačalo, ale i tak se jedná o skvělý příslib toho, co nás jednou na Apple TV+ čeká. Podobný seriál totiž na trhu chybí, a byť se Netflix může pochlubit řadou kvalitních kriminálních seriálů i dokumentů, kanadské zasazení a nevyřešené případy zní jako něco pro milovníky detektivní práce.