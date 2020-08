Applu unikly další detaily o jeho chystaných sluchátkách AirPods Studio

Díky celé řadě poměrně velkých úniků informací se stalo již jakýmsi veřejným tajemstvím, že Apple pracuje na vlastních náhlavních sluchátkách podobných například těm od Beats. Dnes v noci se o nich díky leakerovi vystupujícím na Twitteru pod přezdívkou @komiya_kj objevila celá řada poměrně zajímavých informací. Co tedy sluchátka nabídnou?

Komiyovi zdroje tvrdí, že se dočkáme zcela určitě bílé barevné varianty a pravděpodobně i klasické vesmírně šedé. Těšit se u nich můžeme na vysoce kvalitní podání zvuku a velmi propracované ANC – tedy aktivní potlačování okolního hluku. Sluchátka mají dle zdrojů leakera dostat nový čip H1X, který by měl vycházet z H1 používaného nyní v AirPods či některých Beats s tím, že by měl jeho vlastnosti povznést na další úroveň – spárování s Apple produkty by tedy mělo být ještě rychlejší, aktivace Siri jakbysmet a i zbytek funkcí, které H1 zastává, by měl být výrazně lepší.

Sluchátka by měla být schopna detekovat uši a to podle všeho nejen tak, že poznají, zda jsou na nich nasazena či jsou z nich vyjmuta, ale rovnou tak, že rozpoznají díky senzorům uvnitř pravé a levé. Chybět by u nich neměl ani ekvalizér pro jejich snadné přizpůsobení, po kterém mnozí uživatelé volají i u AirPods. Co se týče vydání, odhalení bychom se měli dočkat v říjnu s tím, že na pulty obchodů mají dorazit ještě v říjnu, maximálně pak na začátku listopadu a to za cenu 349 dolarů v USA, tedy nějakých 8000 Kč bez daně u nás.