Apple má v Británii zajímavý plán, jak v době koronaviru ušetřit na Apple Storech

Ačkoliv se jablečná společnost za poslední kvartál pořádně vytáhl a nedávno se pochlubila naprosto bezkonkurenčním a rekordním finančním výsledkem, stále se snaží šetřit kde se jen dá, zejména pak na Apple Storech. Do kamenných obchodů totiž kvůli stále přítomné a na mnoha místech se zhoršující koronavirové pandemii zavítá minimum lidí, a vydržovat tak prodejny za maximální sazbu je poněkud nevýhodné. Apple tak oficiálně požádal pronajímatele obchodů o ponížení celkové taxy a nájmu o 50%. Nejedná se však o jednostrannou nabídku, společnost totiž na oplátku nabízí výrazné prodloužení doby proníjmu a slibuje, že se tento riskantní krok majitelům budov vyplatí.

Jak to tak vypadá, Apple stojí před poměrně složitým rozhodnutím. Na jednu stranu má totiž společnost ve Velké Británii nespočet obchodů, na tu druhou do nich však zavítá jen hrstka zákazníků a většina lidí si zboží a zařízení zkrátka raději objedná online, což je vzhledem k stále se šířící koronavirové pandemii pochopitelné. Přesto se Apple nechce svých obchodů vzdát, a tak navrhl majitelům nabídku, která se neodmítá. Společnost prodlouží smlouvu o několik let s podmínkou, že jí pronajímatele nabídnou několikaměsíční „bezúrokové“ období, kdy bude Apple platit pouze 50% z původní částky a nebude jakkoliv omezován. Technologický gigant se chce zároveň dostat na úroveň jiných maloobchodů a po cenové stránce se jim vyrovnat. Většina tamních obchodů totiž z krize profitovala díky nižším nájmům nebo dokonce zcela bezplatnému pronájmu. Nezbývá tedy než čekat, jak majitelé budov na tento odvážný návrh zareagují a zda si s Applem podají ruce.