Stahujte zdarma: Epic rozdává pro Mac i PC logickou hru Wilmot’s Warehouse

Týdenní dávka nových her z dílny Epic Games není v posledních měsících nic nového. Společnost se neustále snaží konkurovat Steamu, přetahovat mu hráče a jak to tak vypadá, zatím se jí to nanejvýš daří. Fanoušky se totiž snaží zlákat nejen na nové tříáčkové tituly, ale také na nezávislé jednoduché hříčky, které mohou vypadat poněkud triviálně, ale přesto dokáží zabavit a nabídnout elegantní způsob jak si ukrátit čas. Tentokrát se herní gigant vytáhl s jednoduchou logickou hrou Wilmot’s Warehouse, kde se, jak již název napovídá, podívám do zvláštního skladu plného geometrických tvarů a bude na nás, abychom složili všechny objekty k sobě a postoupili do další úrovně.

Samozřejmě nás úkol nebude tak lehký jak se zdá a jako pracovitý zaměstnanec skladu budeme muset jednotlivé předměty třídit, skládat na sebe a udržovat je v takové kondici, aby se nám nesesypaly na hlavu. To však bude s přibývajícím zbožím stále těžší a jednou za čas se objeví i nějaký ten zákazník, který po nás bude chtít to, co si ve skladu uložil. Pokud tak danou věc včas nenajdeme, máme smůlu a budeme na tomto základě penalizováni. Naštěstí nám v postupu pomohou nejrůznější vylepšení a vychytávky, které v průběhu hry získáme a případně si na pomoc můžeme přizvat i kamaráda, s nímž se do tvrdé práce pustíme. Rozhodně se jedná o příjemnou jednohubku, která je ve dvou lidech ještě zábavnější a náruživější. Doporučujeme tak zamířit na Epic Store a bezplatně si hru stáhnout. Potřebovat k tomu budete jen Windows 7, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ o taktu 3.2GHz, 1GB RAM a grafickou kartu Radeon HD 5850. V případě macOS si vystačíte s verzí systému 12.0, Intel Core2 Duo E8400 o taktu 3GHz a 4GB RAM.