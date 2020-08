Na iOS brzy zamíří strategická hra Battlecruisers

Chtěli jste si někdy postavit vlastní loď a pustit se s ní do lítého boje? Pokud ne, jednoduchá strategická hra Battlecruisers vás pravděpodobně přesvědčí o opaku. Kromě toho, že na nezávislém počinu pracovali pouze dva lidé, a to ještě k tomu dálkově, si mohou vývojáři na vrub připsat i to, že mají za sebou hezkou řádku podobných titulů a takřka každý z nich se může pochlubit nejen unikátní hratelností, ale i zajímavou vizuální stránkou. V Battlecruisers se totiž pustíme do ovládání vlastní válečné lodě, kterou si budeme postupem času vylepšovat a sami rozhodovat, které technické vychytávky naší ocelové mašině dopřejeme. Ať už se tak jedná o štíty, rychlejší vyhybání střelám nebo instalace pořádného arzenálu, možností je spoustu a je jen na nás, co budeme preferovat.

V nabídce nechybí ani takové perly jako nukleární rakety, technologie podobná té v Hvězdě smrti a především lasery, které roztaví oponentovo plavidlo na pouhou změť trámů a ocelových konstrukcí. Těšit se můžeme i na strategický přístup a především řadu unikátních herních mechanik, které z této jednohubky udělají pořádně zábavnou kratochvíli. K dispozici budeme mít i více druhů lodí a možností jak nepřítele zneškodnit. Jedinou nevýhodou tak zůstává jen to, že vývojáři chtějí doladit detaily, a tak se této hříčky dočkáme až někdy v říjnu. Přesto to zatím vypadá, že se máme na co těšit, o čemž svědčí i nejnovější trailer. Pakliže tedy máte slabost pro pořádně našláplé válečné artilerie, doporučujeme držet krok s vývojem a čas od času sledovat novinky, které se kolem hry mihnou.