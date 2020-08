Matka se synem vymysleli triviální plán, jak okrást Apple. Ten na ně byl dlouho krátký

Podvody s iPhony nejsou nic nového pod sluncem. Zloději totiž neustále přichází s novými taktikami, jak okrást nebohé oběti ať už přímo o telefony nebo přihlašovací údaje k jejich účtům.. Ačkoliv podobná podvodná schémata často cílí spíše na uživatele, v případě čínského Apple Storu si dotyční pachatelé vyhlédli samotnou obsluhu. O to zajímavější je skutečnost, že se o celý poměrně rozsáhlý podvod pokusila matka se synem, kterým se podařilo mistrně obelstít techniky a v rámci servisní služby Apple Care+ vyměnit falešné iPhony, zakoupené za pár dolarů v Hong Kongu, za reálné smartphony o cenovce několika set dolarů.

Toto duo si dokonce nevzalo na mušku pouze Apple Store v rodné zemi, ale i Švýcarsko, kde se takto čínskému rodinnému páru podařilo obelstít desítky prodejen. Stačilo jen naklonovat číslo IMEI, využít služby Apple Care+ a přijít do obchodu s nějakou zdánlivě nevyřešitelnou závadou. Nejčastěji pak tímto problémem bylo údajné poškození iPhonu vodou, což není pro zaměstnance tak úplně jednoduché v časovém presu zkontrolovat. Mohlo by totiž dojít k samovolnému zkratu a následnému požáru baterie, což by vystavilo nebezpečí jak pracovníky, tak zákazníky.

Využití služby podvodníky přišlo jen na 108 dolarů za jeden kus, které si pak odečetli z celkového výdělku. Náhradní kusy pak duo odeslalo zpětě do Hong Kongu a na výměně inkasovalo tisíce a desítky tisíc dolarů. O to pozoruhodnější je skutečnost, že se takto synovi podařilo vyměnit asi tisíc iPhonů, zatímco matka si na konto připsala asi 100 smartphonů. Na podvod se přišlo až při otevření jednoho balíku ve Švýcarsku, který obsahoval padělané iPhony. Nutno nicméně podotknout, že se podle bezpečnostních složek jedná pouze o prostředníky a do celého schématu je zapojeno více lidí. Na ty si nyní stejně jako na vypečenou dvojici posvítí policie.