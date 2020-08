Nový iMac zabijí starý design bez vychytávek

Na nový iMac jsem osobně čekal již řadu měsíců a těšil se, že jím konečně vyměním svůj dnes již šest let starý iMac 5K. Ten sice po stránce výkonu na moji práci stále bohatě stačí, ovšem jeho display již svítí mnohem méně, než když jsem jej kupoval. Navíc jsem se těšil, že po dlouhých letech konečně budu koukat na něco jiného, než na to, co vidím každý den na stole již šest let. Navíc mám to „štěstí“, že jsem předtím používal MacBook Pro napojený na Apple Thunderbolt display. Pokud se totiž podíváme na pohled zepředu, který vidíte pokaždé, když si ke svému iMacu sednete, pak věřte nebo ne, pohled z přední části se nezměnil již neuvěřitelných 11 let. Právě v roce 2009 totiž Apple uvedl první takzvaný unibody design iMac s hliníkovým tělem. Aktuální design je pak s námi od roku 2012, tedy dlouhých 8 let.

Nechci v žádném případě design iMacu hanit, naopak jsme přesvědčen, že pokud někdo dodnes používal klasický počítač a nyní si pořídí iMac, bude z jeho design i dnes nadšený. Pokud však sedíte u stejného počítače již osm nebo dokonce jedenáct let, pravděpodobně stejně jako já chcete za svých sto tisíc korun něco nového. Bohužel i když jsem s nadšením začal iMac konfigurovat, po pár minutách jsem si uvědomil, že vlastně jediná změna, kterou jsem schopen postřehnout, je o něco malinko rychlejší práce, i když i o tom pochybuji, jelikož mám ve svém aktuálním iMacu úložiště, které je pro moji práci na rozdíl od procesoru nebo operační paměti právě tím limitujícím faktorem, a lépe svítící display.

Bohužel žádný design po vzoru nového Apple Pro Display XDR se nekoná. Jasně, má to i svou výhodu – mohu si na stole nechat stále deset let starý a již řadu let neprodávaný Thunderbolt Display 27″, který se bude k novému počítači hodit stejně, jako k tomu, co mám na stole nyní. Lze to však vlastně vůbec brát za výhodu? Navíc nejen, že se nekoná nový design, nedočkali jsme se ani Face ID nebo nové klávesnice, případně myšky. Tu stejnou myš totiž držíme v ruce zatím pouze 11 let a tak asi není důvod ji měnit (pokud počítáme i verzi s bateriemi). Stejně tak klávesnice, která se ani po deseti letech nedočkala ničeho nového kromě toho, že do ni nestrkáme baterky, ale nabíjíme ji přes Lightning.

Nerad bych, aby to znělo jako nějaké vyplakávání, ale jsem přesvědčen o tom, že naprosto drtivé většině lidí výkon nového iMacu bohatě dostačuje a nemají si v tomto směru na co ztěžovat. Cenu jsme u Apple produktů tak nějak schopni akceptovat. Co však podle mě pro spoustu lidí koupi nového iMacu zabíjí je právě design a nějaké ty malé drobnosti, které jsme na Applu vždy tolik milovali. Bohužel poslední dobou, jak se zdá, je čekáme již celkem marně. Uvidíme, zda se Apple pochlapí a alespoň nový iMac Pro přinese něco skutečně revolučního, protože po včerejšku jeho koupě nemůže dávat smysl snad absolutně nikomu.