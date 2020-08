iOS 14 by mohl Facebooku zhatit reklamní plány

Jablečná společnost se v novém a očekávaném iOS 14 pustila do pěkné čistky, alespoń co se soukromí uživatelů a zpracování osobních dat týče. Dosud totiž byly společnosti vyčítány nejrůznější přešlapy, kvůli nimž docházelo k únikům citlivých informací a především nesprávnému nakládání s daty. Apple se tak na letošním úvodním Keynote k WWDC zařekl, že se v nové verzi operačního systému pokusí stávající chyby a nedostatky napravit. To právoplatně rozhořčilo řadu vývojářů a nadnárodních korporací, které na laxní zpracování dat spoléhají a staví na něm své reklamní plány. Nejinak je tomu i u Facebooku, který se nejnovějším oficiálním vyjádřením opětovně přiznal k tomu, že se snaží z uživatelů vytáhnout co nejvíce informací kvůli personalizovaným reklamám.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Nyní již snad není pochyb o tom, že ačkoliv Apple udělá jednou za čas nějaký ten sek a pořádně komunitu naštve nedbalým, nebo nekalým zpracováním osobních dat, stále se jedná o poměrně slabý odvar oproti ostatním technologickým gigantům. Krok kupředu má nastat také při vydání iOS 14, které obsáhne celou řadu novinek a zaměří se především na soukromí uživatelů. Ačkoliv jablečná společnost nebude přesně zasahovat do oprávnění apliakcí a softwaru, upozornění na využití polohy či fotoaparátu bude nově výrazně transparentnější. Uživatelé si tak budou moci dát větší pozorn a to, zda některá z aplikací nesbírá až příliš dat a případně budou mít možnost tento přístup rychle utnout.

To se pochopitelně nelíbí finačnímu řediteli Facebooku, Davidu Wehnerovi, který se pro CNBC oficiálně vyjádřil na téma soukromí a dal hlasitě najevo své obavy z toho, že iOS 14 výrazně zatopí mediálnímu gigantovi pod kotlem. Wehner pak zmiňuje zejména obavu z případného omezení sběru dat, které by znamenalo, že Facebook nebude mít v praxi takový přístup k personalizovaným reklamám. Řeč přišla i na sledování chování uživatelů, zejména pak pomocí speciální formy trackingu, kdy aplikace třetích stran aktivně monitorují jaký software dotyčný využívá a jak dlouho. Na základě toho potom mohou nabídnout individuální reklamy. Ačkoliv se v dnešní době jedná o standard, Apple chce dát zákazníkům možnost tuto funkci vypnout. Tak či onak, podle Wehnera společnost očekává 10% nárůst tržeb ve čtvrtém kvartálu, byť by iOS 14 mohlo tyto plány mírně narušit. Uvidíme, jak se nakonec s touto skutečností vývojáři poperou.