Detailní pohled na novinky a vylepšení nového 27″ iMacu (2020)

Ve včerejších odpoledních hodinách se všichni jableční nadšenci dočkali představení nového 27″ iMacu (2020). Nutno samozřejmě podotknout, že tento model nepřichází s očekávaným redesignem, ale prakticky pouze změnami v hardwaru. Pokud tedy očekáváte nový vzhled, tak vás bohužel musíme zklamat – ten nejspíše přijde později, společně s příchodem vlastních ARM procesorů od Applu. Dnes tu ale nejsme pro předpovídání budoucnosti. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na detailní rozbor novinek ve 27″ iMacu (2020). I když se to na první pohled nemusí zdát, tak „pod pokličkou“ jich je vcelku dost, což potěší nejednoho uživatele.

Procesor a grafická karta

Hned na začátek se společně pojďme podívat na novinky, které se odehrály na poli procesorů a grafických karet. Co se týče procesorů, tak si můžete nakonfigurovat nejnovější procesory Intel Core 10. generace. V rámci základního modelu najdete šestijádrový Core i5 s taktem 3.1 GHz (TB až 4.5 GHz). Kromě něj je k dispozici také osmijádrový Core i7 s taktem 3.8 GHz (TB až 5.0 GHz), pro extra náročné uživatele nechybí ani desetijádrový Core i9 taktovaný na 3.6 GHz (TB až 5.0 GHz). Co si budeme nalhávat, tyto procesory mají bohužel vcelku velké TDP, takže se na taktu Turbo Boost udrží jen několik sekund. Podle dostupných informací je výkon při Turbo Boostu o 65 % větší, než u minulé generace procesorů – zdali je to pravda ukáží až oficiální výkonnostní testy.

Pokud se podíváme na pole grafických karet, tak Apple u nového 27″ iMacu (2020) sáhl po kartách od AMD, konkrétně z řady Radeon Pro 5000 Series. Základní model nabízí kartu Radeon Pro 5300 se 4 GB GDDR6 paměťmi, kromě něj je u dražší konfigurace k dispozici také Radeon Pro 5500 XT s 8 GB GDDR6 paměťmi, dále Radeon Pro 5700 s 8 GB GDDR6 paměťmi a pro extra náročné uživatele je poté k dispozici Radeon Pro 5700 XT s 16 GB GDDR6 paměťmi. Nutno podotknout, že jsou tyto karty doopravdy velmi výkonné, za což dostal iMac prozatímní pochvalu. Soudit však budeme moci až poté, co nový 27″ iMac (2020) vyzkouší první uživatelé. K prvnímu testování by mělo dojít již za pár dnů, kdy by měly první jednotky nových iMaců dorazit spotřebitelům.

RAM a SSD

U hardwaru zůstaneme i v případě tohoto odstavce. Co se týče pamětí RAM, tak Apple u základního modelu nabízí 8 GB paměti RAM, což na dnešní dobu, přiznejme si, není bůhvíco. Naštěstí si však mohou uživatele nakonfigurovat větší paměť RAM, od zmiňovaných 8 GB až po 128 GB (vždy dvojnásobek původní hodnoty). Pokud tedy uživatel sáhne po větší než základní paměti RAM, může očekávat skvělý výkon. Taktovací frekvence pamětí RAM je 2666 MHz, typ paměti je DDR4. Další pochvalu si Apple zaslouží i v případě klasického úložiště. Konečně jsme se totiž dočkali odstranění zastaralého Fusion Drive a momentálně i základní 27″ iMac seženete s SSD, konkrétně o kapacitě 256 GB. Uživatel si však může v konfigurátoru zvolit maximální úložiště o velikosti až 8 TB. Za zmínění stojí také možnost vybrání typu ethernetu u vyšší konfigurace. V základu je k dispozici gigabitový ethernet, pro náročné uživatele je poté přichystán 10gigabitový ethernet.

Nová webkamera

Zatím si nový 27″ iMac (2020) vysloužil samou chválu, a stejně to bude i v případě webkamery. Jableční uživatelé si už po dobu několika dlouhých let stěžují na otřesnou kvalitu základní vestavěné FaceTime kamery, která nabízí rozlišení jen 720p. Stížnosti se hromadily především v současné době, kdy byli lidé kvůli koronaviru odkázáni na home office, kromě toho nebylo možné ani opouštět domov, a tak lidé sociální kontakt udržovali jen pomocí video hovorů. Co si budeme nalhávat, provádět video hovory v rozlišení 720p není v dnešní době, kdy se stává standardem rozlišení 4K, nic extra. Apple tak alespoň trochu vyslyšel přání uživatelů a do nového 27″ iMacu (2020) zabudoval FaceTime kameru s rozlišením 1080p. Stále nic extra, avšak alespoň něco.

Displej s nanotexturou a TrueTone

Co se týče displeje, tak samozřejmě i nadále Apple využívá své Retiny. Tento displej je naprosto parádní a uživatelé jej milují, tak proč by se mělo na poli displeje něco měnit. Retina tedy zůstává, úplně netknutá u nového modelu však není. Apple se rozhodl, že dá spotřebitelům možnost si v konfiguraci nastavit, zdali chtějí za příplatek osadit na nový 27″ iMac (2020) sklo s nanotexturou. Tato technologie rozhodně není nová, jelikož jsme se jejího příchodu dočkali při představení Apple Display Pro XDR. Možnost nanotexturové úpravy ale není jedinou novinkou, která se u displeje objevila. Nový 27″ iMac (2020) je konečně osazen patřičnými senzory, díky kterým je možné v systému aktivovat TrueTone, tedy funkci, která upravuje zobrazení bíle barvy v závislosti na okolním prostředí. I v tomto případě se tedy jedná o skvělý posun.

Bezpečnostní čip T2

Pokud vlastníte nějaký starší iMac, tak dost možná víte o tom, že nedisponuje bezpečnostním čipem T2. Apple se bohužel rozhodl tento čip u iMaců nasadit až nyní. Pokud o tomto čipu slyšíte poprvé, tak se jedná o hardware, který dokáže zašifrovat všechna vaše data. Kromě toho chrání systém macOS před tím, aby jej bylo možné nějakým způsobem bez uživatelského hesla prolomit. U MacBooků se stará čip T2 také o Touch ID, což se samozřejmě iMaců netýká. Čip T2 lze tedy považovat za jakési bezpečnostní středisko, díky kterého zůstanou všechna vaše data v bezpečí a vy tak můžete spokojeně usínat.

Reproduktory a mikrofony

Pro uživatele nových iMaců je připraveno také překvapení v podobě přepracovaných reproduktorů a mikrofonů. Ať už se chystáte na novém iMacu přehrávat nějakou hudbu, anebo máte v plánu vést konferenci, popřípadě se spojit s rodinou, tak si můžete být jistí, že získáte o mnoho lepší požitek. Apple se totiž jak reproduktory, tak i mikrofony rozhodl aktualizovat a vylepšit. Společně s novou 1080p FaceTime kamerou jdou tato vylepšení ruku v ruce. Reproduktory získají lepší lepší přesnost přehrávaného zvuku, silnější basy a mnoho dalšího. Co se týče mikrofonu, tak Apple uvádí, že se dá jeho kvalita srovnávat se studiovými mikrofony.

Cena a dostupnost

Svým způsobem potěší i stanovená cenovka nového 27″ iMacu (2020). Základní model startuje na příjemných 54 990 Kč, střední předpřipravená konfigurace na 60 990 Kč a vrcholná předpřipravená konfigurace na 69 990 Kč. Co se týče příplatků, tak ty jsou samozřejmě, jak už to má Apple ve zvyku, v určitých případech vcelku vysoké, často ale oprávněně. Pokud byste si chtěli zakoupit 27″ iMac (2020) v té nejlepší konfiguraci, tak si musíte připravit bezmála 270 tisíc korun. Pokud se podíváme na dostupnost, tak předpřipravené konfigurace vám domů dorazí 7. sprna v případě nejrychlejší dopravy, 10. srpna poté s dopravou zdarma. Ostatní, vlastní konfigurace, vám poté dorazí mezi 14. – 20. srpnem (podle dnešního data, tj. 5. srpna).

