Dvojí metr Applu: Nanotextura na novém iMacu je výrazně levnější než na Pro Display XDR

Před pár hodinami svět Apple překvapil představením poměrně výrazně upgradovaného 27” iMacu, který se kromě nových procesorů či grafických karet dočkal třeba i možnosti nasazení nanotextury na sklo displeje. Jedná se tedy o stejnou možnost, kterou Apple nabízí u svého Pro XDR displeje, který byl světu představen loni po boku Macu Pro. V obou případech se samozřejmě jedná o příplatkové vylepšení, přičemž výše tohoto příplatku je právě tím zajímavým – u obou strojů se totiž vcelku výrazně liší.

Konfigurátor na Online Storu Applu hovoří zcela jasně. Za sklo s nanotexturou u 27” iMacu si oproti standardnímu sklu připlatíte 15 000 Kč. Pokud pak sáhnete po stejné povrchové úpravě skla na Pro Display XDR, budete muset ze svého účtu vytáhnout rovných 25 000 Kč. Pravdou sice je, že displej má úhlopříčku 32”, avšak velikostní rozdíl 5” určitě nedělá cenový rozdíl 10 tisíc korun. V úvahu by teoreticky mohlo připadnout i to, že se jedná o mírně odlišnou úpravu, avšak ani to se nezdá tak úplně pravděpodobné. Popisky nanotextur u iMacu a Pro Display XDR jsou totiž na stránkách Applu zcela shodné. Co cenový rozdíl u nanotextur dělá je tedy svým způsobem záhadou, se kterou by však mohla souviset síla tuzemské měny, o které jsme psali v tomto článku. Určité vysvětlení by nám mohl v následujících dnech přinést i samotný Apple, jelikož cenový rozdíl naleznete nejen na tuzemském Online Storu, ale i na těch zahraničních – například v USA je cenový rozdíl celých 500 dolarů.