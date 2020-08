American Airlines budou ve svých letadlech pouštět pořady z Apple TV+

Jablečná streamovací platforma Apple TV+ je takovou černou ovcí v segmentu služeb, na kterou lze nahlížet v podstatě pouze dvěma způsoby. Jedni ji úplně zatracují a ve srovnání s Netflixem nemá podle nic nejmenší šanci, další se naopak kloní na stranu fanoušků a tvrdí, že jednou přijde její čas. I přes vyjádření zlých jazyků ale Apple očividně své službě věří a snaží se neustále navazovat nová partnerství, která dostanou platformu do podvědomí lidí. Jedním z těchto odvážných kroků je i uzavření spolupráce s aerolinkou American Airlines, jejíž letadla jsou vybavena infotainment systémem, který pasažéry informuje o průběhu letu a zároveň jim nabízí možnost zabavit se při mnohahodinových cestách.

Apple TV+ se tak oficiálně zařadilo po bok dalších streamovacích služeb, jež jsou v letadlech k dispozici, což je pro jablečnou společnost poměrně velká čest. Ačkoliv totiž letecký ruch poněkud ustal a na dlouhou dobu má nejspíše utrum, stále se jedná o skvělý marketingový tah a způsob jak širokou veřejnost s Apple TV+ seznámit. Jedinou nevýhodou je tak skutečnost, že se tato možnost bude týkat pouze seriálů jako je The Morning Show, Dickinson nebo Defending Jacob. Ostatní snímky mají bohužel smůlu a budou přidávány do nabídky postupně. Rozhodně se však jedná o dobrý krok kupředu a další zpřístupnění služby, která zavítala snad již na všechny velké platformy, alespoň co se jablečného ekosystému týče. Nezbývá tedy než čekat, zda se Apple inspiruje a pokusí se podobných partnerství navázat víc, jelikož s největší pravděpodobností přimějí nejednoho pasažéra ze zajímavosti sáhnout po předplatném.