Sbohem a šáteček: Apple vypnul na Androidech oblíbenou aplikaci Dark Sky

Je to již hezkých pár měsíců, co se jablečná společnost postarala o akvizici oblíbené aplikace Dark Sky jež na Androidu fungovala několk let. Vývojáři se však rozhodli jít o dům dál, což by bylo bez náležitého financování poněkud složitější. Studio zodpovědné za vývoj tak prodalo většinu operací Applu a smířilo se s tím, že technologický gigant na Androidu brzy definitivně utne podporu. A jak bylo domluveno, tak se také stalo, byť o měsíc později. Původně jsme se totiž měli dočkat skonu Dark Sky již 1. července, avšak vývojáři nakonec podlehli tlaku komunity a rozhodli se dát fanouškům na rozloučeno pár týdnů navíc. Ten den však konečně nastal a 1. srpna byla podpora aplikace jednou provždy ukončena.

Předplatitelé se ale nemusí bát, veškeré transakce budou totiž vráceny na účet v plné výši. Stejně tak si mohou oddechnout i vývojáři, kteří pracují či pracovali na nějaké API, jelikož všechny integrace do aplikací třetích stran budou bez problému fungovat až do roku 2021. Uživatelé na Androidu nicméně tak jako tak přišli o cennou aplikaci, která se řadila k nejlepším na trhu a především poskytovala takřka dokonalé pokrytí a zpravodajství o nadcházejícím počasí a různých předpovědích. Nezbývá tedy než doufat, že se na Androidu jednou objeví podobně kvalitní alternativa, avšak do té doby má Apple další triumf v rukávu, který pravděpodobně použije ve správný čas. Akvizice se tak jablečné společnosti nanejvýš vyplatila a není divu, že Apple stále pokukuje po dalších připadných kandidátech. Na oficiální chybovou hlášku svědčící o ukončení podpory se nicméně můžete podívat na Twitteru, kde se o ni podělil jeden z představitelů Dark Sky.