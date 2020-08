Apple dál suverénně kraluje trhu s tablety

Minulý týden se při oznamování finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí Apple chlubil tím, jak dobře se v tomto období prodávaly jeho iPady. Ty se totiž již poměrně dlouho snaží přiblížit klasickým počítačům, což z nich zřejmě udělalo velmi atraktivní produkty pro práci na home office v období koronaviru. Kolik přesně iPadů se prodalo sice kalifornský gigant neprozradil, avšak díky analytikům z Canalys o tom již jasno máme.

Podle celosvětových dat shromážděných analytickou společností Canalys se podařilo v uplynulém čtvrtletí Applu prodat na 14,2 milionů iPadů, což by mělo být podle Applu o 31 % více než tomu bylo vloni. Jedná se tedy o skutečně razantní nárůst, který společnosti zajistil pevnou vládu nad trhem s tablety s tržním podílem 38 %. Jen pro zajímavost, prodeje iPadů byly dvakrát větší než u druhého největšího prodeje tohoto produktu, kterým se stal Samsung. I ten přitom meziročně strmě rostl.

Obecně se dá říci, že jsou globální výsledky prodejů iPadů za uplynulé čtvrtletí malým překvapením, jelikož se v minulosti objevovaly názory, že je tento typ produktu již mrtvý a lidé o něj začnou čím dál více ztrácet zájem. Celosvětové prodeje tabletů dokonce v minulosti neustále klesaly a nezdálo se, že by tomu mohlo být jinak. Koronavirová pandemie však zájem o tablety dokonale nastartovala a zřejmě celou tuto produktovou řadu zachránila – minimálně na dalších pár let. A co vy, používáte tablety?