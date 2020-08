Jak ve 3. betě macOS 11 Big Sur spustit Parallels Desktop

Před několika dny jsme vás prostřednictvím jednoho ze článků informovali o problémech s virtuálními počítači, které způsobuje nejnovější macOS 10.15.6 Catalina, společně se třetí beta verzí macOS 11 Big Sur. Obě tyto verze macOS způsobují, že se virtuální počítače z programů jako je Parallels Desktop, VirtualBox, VMware a další jednoduše nespustí. Pro většinu uživatelů, kteří ke své práci potřebují také jiný operační systém, například Windows, se jedná o obrovský problém. Apple byl o tomto problémů informován a s největší pravděpodobností se dočkáme opravy v další aktualizaci, která je však prozatím v nedohlednu.

Vývojáři zmíněných programů samozřejmě o těchto problémech věděli jako první, a to od samotných uživatelů. Ti si z počátku mysleli, že se jedná o chybu samotných programů, a nikoliv operačního systému macOS. Vůbec největší problémy hlásí v macOS 10.15.6 Catalina uživatelé VMware, kterým se tento program jednoduše nedaří spustit a s největší pravděpodobností do aktualizace macOS ani nepodaří. Vývojáři VMware jsou v tomto případě bezmocní, jelikož se chyba nachází v jádru macOS a musí ji opravit Apple. Downgrade u macOS nejspíše nepřipadá v úvahu, řešením by tak tomto případě mohla být aktualizace na beta verzi macOS 11 Big Sur, kde by se zmíněná chyba neměla u VMware objevovat. Ve zmíněné třetí beta verzi Big Sur však zase mají problém uživatelé Parallels Desktop, který zde z důvodů nekompatibility neběží za klasických okolností podle představ.

Dobrou zprávou však je, že podpora Parallels Desktop našla pro nefunkčnost programu ve třetí beta verze macOS 11 Big Sur řešení. Pokud tedy máte třetí beta verzi Big Sur nainstalovanou, anebo se bojíte instalace kvůli možné nefunkčnosti Parallels Desktop, tak se nemusíte ničeho bát. Jak už jsem zmínil, pro uživatele macOS 10.15.6 Catalina, kterým VMware nefunguje, se jedná o jedinou možnost, pomocí které mohou program zprovoznit. Pokud uživatelé k práci potřebují i Parallels Desktop, který ve zmíněné beta verzi nefunguje, tak stačí postupovat následovně:

Na vašem Macu či MacBooku, na kterém máte Parallels Desktop nainstalovaný, spusťte nativní aplikaci Terminál. Terminál spustíte v Aplikace -> Utility , anebo pomocí Spotlightu (lupa vpravo nahoře či Command + mezerník).

Poté si zkopírujte tento příkaz:

export SYSTEM_VERSION_COMPAT=1 open -a "Parallels Desktop"

Tento příkaz do Terminálu vložte a stiskněte Enter.

Ihned po stisknutí Enteru se Parallels Desktop klasickým způsobem spustí, a to bez zobrazení chyby a dalších problémů. Máte-li tedy problémy s virtuálními stroji v rámci macOS 10.15.6 Catalina, můžete aktualizovat na Big Sur. Systém běží vcelku stabilně, a jak už jsem zmínil, jedná se o jedinou, vcelku jednoduchou možnost, pomocí které můžete problémy s virtuálními počítači vyřešit.