Recenze reproduktoru APW Pocket P2: Specifický reproduktor, který si pro jeho všestrannost zamilujete

V dnešní recenzi se podíváme na další audio kousek z dílny Alzy, respektive její značky elektroniky AlzaPower. Do redakce nám totiž dorazil malinký reproduktor APW Pocket P2, který sbírá i přes svou neuvěřitelně nízkou cenu jednu kladnou uživatelskou recenzi za druhou. V čem ale vlastně jeho kouzlo tkví? Do se vám pokusím vysvětlit v následujících řádcích.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do testování produktu, seznámím vás s jeho technickými specifikacemi. Jedná se o malý aktivní reproduktor o výkonu 5W ve tvaru hokejového puku v černé barvě s poutkem. Jeho tělo (vyjma horní mřížky, která je kovová) je plastové s horní pogumovanou vrstvou, díky čemuž by měl být velmi slušně odolný vůči nárazům. Co se týče jeho rozměrů, průměr reproduktoru je 88 mm, tloušťka 34 mm a váha 207 gramů. Jestli si u něj nebudete na něco stěžovat, je to bezesporu výdrž. I přes relativně malé rozměry totiž díky kapacitě 1200 mAh zvládne repráček hrát zhruba 8 hodin, což můžu potvrdil z vlastní zkušenosti. Jeho nabíjení pak probíhá přes klasické microUSB, které je součástí balení.

Reproduktor s vaším zařízením spárujete pomocí Bluetooth, který je u něj konkrétně ve verzi 5.0. Jeho ovládání pak můžete provádět jak přes telefon, tak i spodní tlačítka na reproduktoru, která k elementárním úkonům typu přetáčení či zesilování určitě postačí. Za zmínku dále stojí to, že repráček disponuje certifikací IP67, díky které je prachuodolný i voděodolný. Potěšit u něj dále může integrovaný mikrofon pro vyřizování hovorů, jehož kvalita není vůbec špatná, či podpora micro SD paměťových karet, které lze vsunout přímo do něj a pouštět si z nich audio. Cena reproduktoru je standardně 490 korun, v současnosti jej však lze pořídit za 399 korun.

Zpracování

Pokud si myslíte, že musí působit reproduktor z pogumovaného plastu nutně jako aušus, jste na omylu. U APW Pocket P2 je tomu totiž přesně naopak. Působí totiž v ruce i na pohled opravdu dobrým a poměrně hodnotným dojmem. Vzhledem k jeho tvaru mu navíc tak nějak podvědomě věříte to, že nějaký ten pád na zem či ponoření do vody vydrží. Na puncu odolnosti dodává reproduktoru i odolné zpracování ovládacích tlačítek a zdířky pro nabíjecí port a SD kartu, která je utěsněna pevnou gumou. Horní i spodní hrana sice mohla být na můj vkus ještě zaoblenější, jelikož v současné formě trošku řeže do prstu, avšak to je věc, která zřejmě trochu vyvedla z míry jen mě.

Testování zvuku

Přiznám se, že od levných sluchátek či reproduktorů se snažím dlouhodobě udržovat co největší odstup, jelikož bych si nerad kvůli nim zprotivil některé své další oblíbené skladby (neptejte se mě, jak se mi to v minulosti povedlo, ale ano, mnoho skladeb, které jsem měl velmi rád, se mi dnes při poslechu příčí). Nedá se nic dělat, reproduktor někdo otestovat musí, pomyslel jsem si, když mi jej kurýr spolu se spoustou dalších věcí od Alzy přivezl. Po rozbalení a prvotním spárování jsem však zjistil, že mé strachy byly vcelku zbytečné. Repráček se totiž ukázal jako velmi milý společník, přihlédnu-li tedy samozřejmě na jeho ultranízkou cenu.

Jelikož vypadá reproduktor de facto jako puk a průduchy má jen na jedné straně, asi vás nepřekvapí, že je potřeba, abyste zvuk poslouchali ideálně jen v situacích, kdy bude reproduktor nasměrován průduchy přímo na vás. V opačném případě totiž uslyšíte zvuk poměrně nevýrazně a nejasně, takže jakýkoliv zážitek z hudby je ten tam. Když ho však nasměrujete dobře, stěžovat si nebudete. Středy, výšky i hloubky zvládá repráček poměrně obstojně, byť od něj nemůžete samozřejmě čekat, že u vašich skladeb dokonale vykreslí každičký tón a vy si jej vychutnáte tak jako na stereu za 100 tisíc. Pravdou totiž je, že zvuk z něj je svým způsobem plochý a má tendenci se “slívat” do jednoho celku. Asi bych tuto vlastnost neoznačil vyloženě jako negativní, jelikož jí naleznete u obrovského množství reproduktorů, a proto bych si troufl i říci, že je minimálně v low-end segmentu brána jako jakýsi standard. Ucho labužníka však zkrátka nepotěší.

Pochvalu si APW Pocket P2 zaslouží za svou basovou složku, která je přesně dle mého gusta. Reproduktor totiž není ani málo naboostovaný basy a ani přebasovaný (což asi vzhledem k výkonu 5W nepřekvapí). Basy, které zvládá, tedy působí příjemným, přirozeným dojmem, který bych u podobného repráčku osobně čekal. Právě na basech se přitom mnozí konkurenti tohoto drobečka snaží dohnat to, co na zvuku zanedbali, a basovou složku proto napálí, co to jen jde. Jejich cílová skupina, která se skládá převážně z dětí a mladistvých, na to totiž letí – tedy alespoň soudě dle pozorování nastavení reproduktorů mládeže v okolí mého bydliště.

Ačkoliv bych rád řekl, že jsem u reproduktoru nenarazil na jedinou věc, která by mi vyloženě vadila, není tomu tak. Poměrně dost mě vytáčelo jakési vysoké bzučení, které reproduktor vydával při přehrávání hudby na malou hlasitost. Jakmile byla hudba zastavena či zesílena, tento zvuk okamžitě zmizel, avšak při nízké hlasitosti jsem se jej zkrátka nebyl schopen zbavit, což působila ve výsledku dost rušivě. Pravdou sice je, že bzučení bylo slyšet skutečně jen při minimální hlasitosti, kterou zřejmě 99 % uživatelů tohoto reproduktoru nebude absolutně využívat, ono 1 % uživatelů by však mohlo štvát stejně jako mě. Použití slova štvát je však možná u reproduktoru za cenu čtyř kebabů přehnané.

Testovací pasáž zakončím možná trochu komicky. Jednou z hlavních devíz reproduktoru je alespoň dle slov Alzy na jeho produktové stránce voděodolnost – vydržet má konkrétně ponoření do jednoho metru na 30 minut, což odpovídá certifikaci IP X7. A jak lépe tuto vlastnost otestovat, než vzít reproduktor do sprchy a poté k bazénu. Přeci jen, v létě se těmto kratochvílím věnuje snad každý velmi rád. Reproduktor jsem tedy na těchto místech řádně pokřtil a musím uznat, že nezklamal. Jako na lesy totiž vyhrával jak ve sprše, tak i u bazénu, kde jsem mu vody dopřál víc než dost. Jeho zvuk byl i přes zjevně vlhké tělo stále poměrně dobrý a víceméně ničím nerušený. Z mokrého testu tedy vyšel na jedničku.

Resumé

APW Pocket P2 není rozhodně zařízením pro audiofila a ani zařízením, na kterém byste si zřejmě chtěli pouštět s přáteli v klidu doma v obýváku hudbu. Pokud však potřebujete něco skladného, co velmi dobře ozvučí vaše auto či kupé vlaku při cestování, chvíle při sprchování, hrátky u bazénu nebo zkrátka jakékoliv aktivity, u kterých není na prvním místě kvalita zvuku ale to, že “něco” hraje a to ideálně na velmi dobré úrovni (s ohledem na povahu dané situace), právě jste tuto věc našli. APW Pocket P2 je totiž přesně tím, co jste hledali. Za super cenu toho totiž nabízí opravdu dost příjemného a věřím, že pokud jej využijete skutečně na to, k čemu je určen – tedy k nenáročnému poslechu hudby -, budete z něj nadšeni. Ostatně, i já jej budu ze svého sprchového koutu vyndávat s těžkým srdcem.