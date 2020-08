Recenze AlzaPower Shpunty: Kvalitní sluchátka za pakatel

Brand AlzaPower už není dávno jen o nabíječkách, nabíjecích kabelech či podobném příslušenství. Pod touto značkou totiž již poměrně dlouho naleznete i různé audiopříslušenství nejrůznějších typů i cen. Na jeden velmi zajímavý audiokousek od Alzy se nyní společně podíváme i v následujících řádcích. Do redakce nám totiž dorazila bezdrátová sluchátka AlzaPower Shpunty, která lákají na zajímavé technické specifikace v kombinaci s vynikající cenou. Jaká tedy sluchátka AlzaPower Shpunty jsou?

Technické specifikace

Technické specifikace Shpuntů jsou více než solidní. Jedná se o klasické True Wireless sluchátka s mikrofonem, které Alza nabízí v černé i bílé barvě. Sluchátka mají frekvenční rozsah od 20 Hz do 20 kHz, impedanci 16 Ohmů a citlivost 98dB/mW. Shpunty dále disponují velmi slušnou čtyřhodinovou výdrž při poslechu hudby či volání na jedno nabití, přičemž v kombinaci s nabíjecím pouzdrem se dostanou na velmi slušných 15 hodin. Co se týče konektivity, o tu se stará Bluetooth ve verzi 5.0, který zajišťuje velmi slušný dosah v kombinaci s kvalitním přenosem zvuku. Sluchátka jsou standardně prodávána za 890 korun, nyní je však lze získat v obou barvách za 690 korun.

Zpracování

Přestože jsou Shpunty vyrobeny z klasického plastu, osobně bych je za laciné neoznačil. V ruce sice působí velmi lehce, i přesto z nich však má člověk dojem jako z kvalitního kousku elekroniky. Špunty jsou samy o sobě velmi malé a lehké – každý totiž váží pouhé čtyři gramy. Velmi lehká je i samotná nabíjecí krabička, na které naleznete microUSB port pro nabíjení. U krabičky si však neodpustím jeden rýpanec. Trochu mě štve, že nedisponuje horní krytkou. Sluchátka jsou v ní sice přichycena magnety a to dosti pevnými, díky čemuž nehrozí jejich vypadnutí, ale pro jakási vnitřní pocit bezpečí bych byl rád, kdybych přeci jen mohl sluchátka do krabičky úplně zavřít. Někteří z vás mi však budou určitě namítat, že díky absenci víka je alespoň ke sluchátkům lepší přístup, což je pravda. Jedná se holt jen o preference každého z nás.

Testování

Přiznám se, že jsem moc nevěděl, co od Shpuntů očekávat. Jedná se přeci jen o dost levná bezdrátová sluchátka, od kterých by toho člověk moc čekat obecně asi neměl. Na druhou stranu, od AlzaPower jsem toho měl v rukou již poměrně dost a troufnu si říci, že zklamaný jsem nebyl doposud z ničeho. Říkal jsem si proto, že bych už kvůli tomu nemusel být smutný ani z těchto sluchátek. A taky že ve výsledku nebyl.

Jestli něco na elektronice vždy ocením, jsou to vychytávky, které člověku ušetří určité kroky při jejím využívání. Na mysli mám třeba automatické párování, které jsem si zamiloval u svých AirPods a které jsem s trochou překvapení nalezl v opravdu spolehlivé formě i u Shpuntů. Jakmile je totiž jednou k telefonu ručně připojíte, jsou k němu poté schopné se po vyjmutí z pouzdra připojovat automaticky, což je zkrátka super. Samotné připojení, které probíhá samozřejmě přes Bluetooth, je navíc velmi rychlé, díky čemuž jste schopni sluchátka začít používat takřka okamžitě po jejich vyjmutí z krabičky.

Nejdůležitější věcí na sluchátkách je bezesporu jejich zvuk. Ten jsem se snažil otestovat skutečně důkladně a to jak na obrovském množství hudby všech žánrů, tak i mluveném slově či při hraní her. Začněme nejprve hudbou. Musím říci, že ta se ze sluchátek poslouchá opravdu příjemně. Shpunty nemají žádné větší problémy s hloubkami, výškami a i ve středech si jsou dosti jisté. Při komplexnějších skladbách, ve kterých se prolíná větší množství tónů, mají sice sluchátka čas od času tendenci zvuky trošičku zkreslit do jednoho, avšak nejde rozhodně o nic šíleného. Velmi mile mě potěšila basová složka, která je přesně dle mého gusta – tedy ani příliš utlumená a ani příliš přebasovaná. Právě s přebasováním mají dle mých zkušeností sluchátka podobné cenové kategorie poměrně často problémy a proto jsem moc rád, že se podobné chybě Alza vyvarovala. Kdybych pak měl Shpunty porovnat například s AirPods či AirPods Pro, po zvukové stránce ani proti jednomu z těchto modelů nepropadají. Hrají totiž zkrátka dobře a jsem si jist, že to jak pro ucho nenáročného uživatele, tak i uživatele středně náročného. Svojí roli v kladném hodnocení hraje bezesporu i špuntová konstrukce sluchátek, díky které dokáží zacpat velmi slušně sluchovod posluchače a tím mu de facto poskytnout pasivní potlačení okolního hluku. Díky tomu si tak lze vychutnat reprodukovaný zvuk mnohdy i lépe než u klasických AirPods.

Co se týče mluveného slova, testoval jsem jej jak při poslechu podcastů, tak při sledování videí a samozřejmě u telefonních hovorů. Sluchátkům nelze ani v jednom případě vytknout zhola nic. Pokud má protistrana kvalitní mikrofon, uslyšíte jí jasně a zřetelně – skoro bych se nebál říci, že jako kdyby stála vedle vás. Pokud vás pak zajímá kvalita mikrofonu, tu lze též ohodnotit poměrně kladně. Zvuk totiž zaznamenává čistě a nejsou v něm slyšet víceméně žádné rušivé elementy jako praskání, šumění či podobné nesmysly. Hovory si tedy se sluchátky vyřídíte bez jakéhokoliv problému, což je dle mého super – přeci jen handsfree za necelou tisícovku určitě potěší.

Jak jsem psal výše, sluchátka jsem testoval i s mobilními a počítačovými hrami. Hned na úvod tohoto odstavce musím zmínit, že používat pecky či špunty ke hraní her místo klasických náhlavních sluchátek rozhodně neuznávám, protože mi přijde, že tak uživatel přichází o určitý komfort nebo chcete-li pocit pohodlí. Jako jakási “nouzovka”, kdy nechcete svými zvuky obtěžovat okolí, však Shpunty poslouží více než dobře. Jak střílečky, tak závody, fotbálky či hokeje zní ve sluchátkách velmi slušně, byť stejně jako u hudby občas trochu “ploše” ve smyslu splynutí jednotlivých zvuků do jedné roviny. Na druhou stranu, gaming se zkrátka točí kolem jiných sluchátek a proto si myslím, že výkon Shpuntů je s přihlédnutím na tuto skutečnost více než dobrý.

V krátkosti ještě k ovládacím prvkům. Jak jsem psal výše, sluchátka lze ovládat pomocí “promačkávatelných” boků, které slouží jakožto tlačítka. Ovladatelnost není v tomto případě nikterak valná, jelikož si musíte vystačit jen se stop/play při jednom stisku a spuštění hlasové asistentky při dvojím stisku. Právě pomocí ní si však můžete ve výsledku vaši hudbu nastavit přesně tak, jak zrovna potřebujete, takže vlastně víc možností ovládání na sluchátkách ani nepotřebujete. Jasně, přetáčení skladeb či podobné vychytávky, které zvládají AirPods, by určitě od věci nebylo. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsou sluchátka ovládaná klikáním a nikoliv poklepy, nemyslím si, že by bylo jejich naprogramování na přijímání vícera “kliků” smysluplné. Nebo si snad dokážete představit, že byste pro přetáčení skladeb neustále klikali na své ucho? Já popravdě ne.

Resumé

Vybrat levná bezdrátová sluchátka je kumšt. Troufnu si však říci, že pokud sáhnete po Shpuntech do AlzaPower, rozhodně chybu neuděláte, ba právě naopak. Jejich zpracování ve solidní a zvuk pak dle mého názoru převyšuje i sluchátka o několik set korun dražší. Jasně, audiofil z nich mimo nebude, ale běžný uživatel z nich bude dozajista nadšen. Za 690 korun, které si za ně nyní Alza účtuje, do nich popravdě nyní půjdu taky. Fajn alternativa k AirPods se přeci jen hodí vždy.