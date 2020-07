Humorná karetní hra Gloom se podívá i na iPhony

Pokud jste příznivci nejen virtuálních her, ale i těch deskových, je jistá šance, že jste během svého života narazili na hru Gloom, která si na trhu s karetními hrami vydobyla poměrně velké renomé. Ačkoliv se nejedná o žádnou novinku, tvůrci ze studia Atlas Games, zejména pak designér Keith Baker, neustále přidávají další obsah a snaží se zaujmout fanoušky různými rozšířeními. Třešničkou na dortu má však být digitální adaptace tohoto fenoménu, která nyní oficiálně vyšla na iOS a Androidu. Konec konců, crowdfundingová kampaň se rozběhla již v roce 2016 a okamžitě zaznamenala pořádný úspěch, který lze přičítat jak početné fanouškovské základně, tak zájmu investorů. V roce 2018 se pak tato hříčka podívala i na Steam, kde získala pěknou řádku kladných recenzí a vyhoupla se mezi přední karetní hry.

Fotogalerie gloom digital edition 2 gloom digital edition 3 gloom digital edition 4 gloom digital edition 5 +3 Fotek gloom digital edition 6 gloom digital edition Vstoupit do galerie

Příznivci tak od té doby zoufale vyhlíželi mobilní verzi, která by jejich oblíbenou hříčku přinesla i na obrazovky iPhonů. A jak studio Atlas Games slíbilo, tak také dodrželo. Nyní se však pojďme podívat na samotný koncept tohoto fajnšmekrovského díla. Na začátku každý hráč totiž dostane 5 karet s tím, že ovládá jednu z postav, která oficiálně patří k velké rodině. To samotné indikuje, že by si spoluhráči měli jako jedna rodina pomáhat a snažit se o nějaký vzájemný prospěch. Nicméně cíl je přesně opačný, každá karta má totiž jistou negativní vlastnosti a vaším cílem není nic jiného než zabít ostatní členy vaší milované rodiny.

Představte si takový gigantický rodokmen a několik propojených pokrevních linek, které se snaží navzájem vyvraždit. Samozřejmě s humorem a noblesou. Titul tak hraje zejménan a černý humor a nebojí se zabrousit i do pěkně temných témat. Podobně je na tom i hra, kde nechybí plnohodnotný dabing, animace a dokonce propracovanější postavy. Tak či onak, Gloom: Digital Edition na iOS můžete pořídit již za 6.99 dolarů, což je vzhledem k nadmíře zábavy a znovuhratelnosti ucházející částka. Odvážíte se pozabíjet všechny členy soupeřovy rodiny a definitivně převzít pomyslnou korunu?