O2 rozdává 100 GB mobilních dat jen za 300 Kč, má to však háček

Cena mobilního internetu v České republice je jedním slovem strašná. Oproti okolním státům za něj totiž tuzemským operátorům platíme mnohdy i několikanásobek a to i přestože nemusí být jeho rychlost v mnoha částech naší země zrovna ideální. Tuto skutečnost se nyní snaží změnit O2, které si připravilo speciální slevovou akci ve formě prodeje předplacených SIM, přes které bude možné čerpat 100 GB mobilních dat za lákavých 300 Kč měsíčně, což je cena, za kterou nelze takto velký datový balíček zakoupit ani v rámci běžných tarifů (nebavme-li se o “podpultovkách). Nabídka má však háček, respektive několik háčků.

Prvním háčkem je to, že je časově a kusově omezená – platí totiž jen do 31. srpna nebo do vyprodání zásob SIM karet. Kolik jich je sice O2 neuvádí, avšak vzhledem k výhodnosti akce se nedá tak úplně očekávat, že by jich byl přehršel. Druhým háčkem je pak to, že lze data za tuto cenu čerpat jen přes tuto speciální předplacenou SIM, což jinými slovy znamená, že je nemůžete jednoduše přidružit k vašemu stávajícímu tarifu. SIMka sice umožňuje provádět i klasické hovory či posílat textovky, avšak za poměrně vysoké ceny – v případě neomezeného volání zaplatíte 15 korun denně a za každou textovku pak 2 koruny. To ve výsledku znamená, že ke 300 korunám za data bude nutné každý měsíc připočíst zhruba 450 korun (budeme-li počítat měsíc jako 30 dní) a další peníze za SMS. Kdybyste například denně poslali 3 textovky, dostáváme se na dalších 90 korun, což ve výsledku udělá na konci měsíce rovných 840 korun. Nutno navíc podotknout, že karta funguje bez omezení pouze v České republice. S internetem v zahraničí se tudíž můžete rozloučit, což je poměrně zásadní omezení.

Majitele novějších iPhonů bude zcela určitě zajímat to, že zda je možné fyzickou SIM kartu Datamanie přetransformovat na eSIM, odpověď je jednoduchá – ano, lze. Bohužel, na webových stránkách datamanie.cz, na které se SIM karta dá jakožto na jediném místě objednat, lze sáhnout dle všeho jen po fyzické verzi. To jinými slovy znamená, že kvůli jejímu převedení na eSIM bude po jejím doručení potřeba navštívit fyzickou pobočku O2, kde to provedou. Teprve poté budete schopni data od O2 používat v telefonu vedle vaší primární fyzické SIM.

Pokud vás nabídka zaujala, navštivte webové stránky datamanie.cz, na kterých si můžete SIM kartu objednat. Před objednáním si však určitě dobře promyslete, zda pro vás má vzhledem ke svým omezením smysl. Pro některé uživatele bude zcela určitě jako stvořená, jiní v ní však zalíbení naleznou jen stěží.