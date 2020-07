Čím dál více jablíčkářů si stěžuje na problémy s klávesnicí iPhonů

Jestli je za něco Apple v systému iOS dlouhodobě kritizován, je to bezesporu kvalita jeho softwarové klávesnice. Ta je totiž dle mnoha jablíčkářů velmi nízká, kvůli čemuž jí rádi nahrazují alternativami třetích stran běžně dostupnými v App Store. Ač se Apple svou klávesnici snaží vylepšit, seč může, pravdou je, že mu to jde velmi pomalu a navíc rozhodně ne dokonale. Poměrně často se totiž v klávesnici objevují chyby, které znepříjemňují její používání. Jedna taková ostatně dorazila i do iOS 13.6.

Čím dál větší počet jablíčkářů po celém světě poukazuje na to, že nativní softwarová klávesnice v jejich iPhonech bez jakéhokoliv upozornění sama zvětšuje či naopak zmenšuje první písmena slov. Kvůli tomu je tak psaní na ní mnohdy daleko delší než je nezbytně nutné, jelikož je napsaný text nutné opravit. To však jinak než ručním přepisem na malé či naopak velké písmeno nelze, jelikož klávesnice uživatelům nenabízí automatickou možnost volby. Jedinou možností, jak se problému vyvarovat, je v nastavení deaktivovat automatické psaní velkých písmen, což je však řešení, které se logicky na uživatelském komfortu stejně podepíše.

Nezbývá než doufat, že si Apple problému co nevidět všimne a vydá malý opravný update, ve kterém svou chybu napraví. Nicméně vzhledem k tomu, že se nyní plně soustředí na vývoj iOS 14 a dalších nových operačních systémů může být oprava podobné věci zdlouhavější než kdykoliv předtím.