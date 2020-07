 Arcade a TV+ v prvním pololetí Applu příliš nevydělávaly

Jablečné akcie rostou raketovým tempem, investoři i akcionáři si mnou ruce a vedení Applu může bouchat šampaňské. Alespoň tak donedávna vypada aktuální situace, a byť se od té doby příliš nezměnilo a Apple hlásí jeden úspěch za druhým, v případě služeb se společnost příliš chlubit nemůže. Například streamovací platforma Apple TV+ a herní služba Apple Arcade oslavily několik měsíců, avšak podle novináře Marka Gurmana jejich čas teprve přijde. Ačkoliv totiž technologický gigant své nové iniciativy aktivně propaguje a snaží se nalákat nové uživatele, zatím společnosti přetahují zákazníky konkurenti.

Fiskální výsledky se sice dozvíme až 30. července, ale to neznamená, že se střípky informací nezačínají objevovat již nyní. A ač investoři a analytici očekávají v segmentu služeb 13.1 miliardové zisky, tedy 15% nárůst oproti minulému roku, celé odvětví podle zkušeného novináře Marka Gurmana táhnou zavedené platformy jako App Store. V případě Apple TV+ totiž zákazníci hromadně utíkají k Netflixu a situaci nepomohla ani speciální akce v podobě ročního předplatného ke každému zakoupenému jablečnému zařízení. Podle statistik se totiž upsalo pouhých 15% nových uživatelů, což je na poměry spotebitelů mizivé procento. Podobně je na tom i Apple Arcade, které má sice co nabídnout a z rukávu co dva týdny sype nové zajímavé hry, ale přesto si podle všeho nedokáže předplatitele dlouhodobě udržet. O tom svědčí i skutečnost, že Apple zrušil několik her a nabízí uživatelům druhý měsíc předplatného zdarma.

Příliš mnoho úspěchů si na konto nepřipíše ani platební karta Apple Card, která dohromady nakumulovala transakce v hodnotě 2 miliard dolarů. To se sice může zdát jako poměrně vysoké číslo, ale oproti ostatním zavedeným značkám se jedná o nicotnou částku. Nejhůře je na tom však podle Marka zpravodajská služba Apple News+, která nabízí za jednotné předplatné přístup k mnoha magazínům, zprávám a novinkám. Podle dosavadních odhadů si tak na vrub platforma připsala něco málo přes 200 tisíc uživatelů, což není v porovnání se zbytkem ekosystému žádná převratná hodnota. Není divu, že se v únoru od Applu odloučila výkonná ředitelka, jež měla tuto divizi na starost. Jablečnou společnost tak nakonec pravděpodobně zachrání právě 30% podíl z transakcí na App Storu, jelikož služba vydělala v prvním pololetí neuvěřitelných 32.8 miliard dolarů, tedy o 20% víc než minulý rok. Placené předplatné si pak vyzkoušelo přes 515 milionů lidí, což se na ziscích také podepíše. Přesto akcionáři nedočkavě vyhlížejí ono posvátné datum a doufají, že se těch několik černých ovcí na finálních výsledcích příliš nepodepíše.