Na Apple TV+ dorazí nový dokument z pera slavného filmaře Wernera Herzoga

Jablečná společnost se v posledních týdnech a měsících snaží zásobovat svou streamovací platformu Apple TV+ jak jen to jde a neustále vyhledává další zajímavý obsah, jímž by službu zaplnila. A není se čemu divit, kritici často Applu vyčítali, že je platforma málo konkurenceschopná a obsahově chudá. Naštěstí si je ale technologický gigant těchto nedostatků vědom a aktivně pracuje na nápravě, o čemž svědčí jak oblíbené válečné drama Greyhound s Tomem Hanksem, jenž si vysloužilo rekordní sledovanost, tak akvizice thrilleru Emancipation s Willem Smithem v hlavní roli. Apple nicméně nezapomněl ani na fanoušky dokumentů a připravil si příjemné překvapení v podobě dokumentárního snímku Fireball z pera Wernera Herzoga, uznávaného scénáristy.

Ve spolupráci s režisérem a geologem Clivem Oppenheimerem se tak dokument pustí do prozkoumávání komet, asteroidů a meteorů, které měly po celou dobu historie výrazný dopad na náboženství, víru tehdejších lidí a především celkové pojetí světa. Pochopitelně se nebude jednat výhradně o odborné a vědecky ověřené dílo, do filmu se totiž podle předběžných informací bude promítat výrazně také mytologie, pověry a rozjímání nad těmito koncepty. Tak či onak to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit a bude se jednat o další cenný přírůstek do nabídky Apple TV+. Dosud totiž jablečné portfolio v tomto ohledu zahrnovalo zejména akční filmy, thrillery a komedie, zatímco v poslední době se Apple začíná zaměřovat právě také na dokumentární snímky. Nezbývá tedy než doufat, že na vydání nebudeme čekat příliš dlouho a nebude se jednat pouze o jednorázovou záležitost.