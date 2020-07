Applu unikly reálné fotky procesorů pro iPhony 12

Po nedávném úniku fotek baterií a digitizérů iPhonů 12 se nyní na světlo světa dostaly fotky dalšího veledůležitého komponentu – konkrétně čipsetu A14 Bionic. Ten má být nasazen do všech čtyřech iPhonů 12, postaven má být na 5nm architektuře a nabízet má brutální výkon v kombinaci s minimální energetickou náročností, díky čemuž by na tom měly být telefony z hlediska výdrže více než dobře.

Fotogalerie apple a14 1 apple a14 2 apple a14 3 iPhone 12 Pro koncept -FB +13 Fotek iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Po designové stránce se čipsety A14 od procesorů z předešlých let absolutně neliší. Jejich horní stranu zdobí logo Applu spolu s nápisem A14, spodek je pak osazen tranzistory, kterými je připojen k základní desce. Poměrně zajímavé je nicméně to, že je na čipsetech napsáno 2016, což velmi pravděpodobně značí 16. týden roku 2020, kdy byly vyrobeny. To by odpovídalo dubnu, kdy měla startovat jejich zkušební výroba. Pravděpodobně se tedy díváme na jedny z prvních čipsetů Apple A14, které byly pro novinky vyrobeny.

Ačkoliv toho víc z fotek vyčíst nelze, díky velkému množství úniků informací víme, že by je měly u iPhonů 12 Pro doplňovat RAM moduly s kapacitou 6 GB. U klasických “dvanáctek” má pak Apple nasadit “jen” 4 GB RAM, jako je tomu i nyní. Co se týče výkonu, ten by měl jak v jednojádrových úlohách, tak ve vícejádrových úlohách vzrůst zhruba o 25 až 30 %, což není vzhledem k tomu, jak výkonné jsou čipsety A13, vůbec málo.