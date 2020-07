Apple získal prestižní ceny Emmy za Ghostwriter a Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 z TV+

Jak všichni víme, sošku Oscara za nejlepší streamovaný film získat nelze. Příští rok bude ovšem výjimkou, jelikož konzervativní Akademie filmových umění se rozhodla k razantnímu kroku, a sice zařadit na příští ročník udílení Oscarů kategorii za nejlepší streamovaný film. K tomu se přistoupilo kvůli pandemii koronaviru, jelikož po světě se zavírala kina a rušily všemožné filmové festivaly. Pokud ale pohlédneme na ceny Emmy, to je úplně jiná.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Udílení cen Daytime Emmy Awards se uskutečnilo v neděli během, jak jinak, virtuálního ceremoniálu, přičemž vítězové přijali své ceny na dálku. Své ceny si odnesly i počiny Apple TV+, a to konkrétně Ghostwriter a Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10. Tyto filmy dostaly ceny „Outstanding Children’s or Family Viewing Program“ a „Outstanding Single Camera Editing“. Apple byl celkově nominován na sedmnáct ocenění, přičemž sám Ghostwriter byl nominován na celkem osm z nich. Jde o příběh o dětech, které v knihkupectví objeví ducha. Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 pak oslavuje 50. výročí přistání člověka na Měsíci. Ostatním streamovacím službám se dařilo více. Služby Amazon Prime Video, HBO a Netflix získaly po šesti oceněních. Disney pak dokonce devět. První cena Applu byla v roce 2018, a to za Carpool Karaoke.