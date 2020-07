Test rychlosti: Jak si vede 3. beta iOS 14 oproti iOS 13.6

Jak jsme vás na našem magazínu informovali, Apple předevčírem uvolnil třetí betu iOS 14, která přišla i s některými novinkami. Nás ale opět zajímá, jak to má tento systém na poli rychlosti oproti aktuálnímu iOS 13.6. Test jako obvykle provedl kanál iAppleBytes na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR. Na test samotný si můžete udělat obrázek sami v odkaze umístěném pod tímto odstavcem.

Jako obyvkle začneme u iPhonu SE, přičemž se především zaměříme na aplikace třetích stran. U nejmenšího iPhonu ve výběru operační systém naběhne dříve na aktuálním iOS, a to přibližně o tři sekundy. Aplikace jako Twitter naskočí dříve na třetí betě iOS 14. Pár desetin sekundy k dobru na aktuálním iOS má ovšem aplikace VK. Ostatní v podobě Facebooku YouTube, Instagramu, Snapchatu a Apollonu for Reddit pracují stejně. Na řadu přichází iPhone 6S, u kterého můžeme opět vidět domovskou obrazovku dříve na iOS 13.6, a to přibližně o 2 sekundy. Zde jsou výsledky skvělé, neboť Twitter, Facebook i YouTube se spustí dříve na iOS 14, ostatní aplikace se pak otevřou ve stejný moment. I u iPhonu 7 můžeme domovskou obrazovku jablečného operačního systému vidět dřive na iOS 13.6, přičemž rozdil je zde zhruba čtyřsekundový. Zde jsou výsledky opět velmi dobré, neboť Twitter a Apollon for Reddit se otevřou dříve na betě. Pár desetin sekundy k dobru na iOS 13.6 má jen VK a Subway Surfers.

IPhone 8 s čipem A11 Bionic se otevře dříve na zařízení s aktuálním iOS, rozdíl je opět více než dvousekundový. Pokud pohlédneme na aplikace, na třetí betě pracují rychleji aplikace jako YouTube a Twitter, u zbytku je bohužel zanedbatelný rozdíl ve prospěch aktuálního iOS. U nejmladšího ve výběru systém naskočí konečně dříve na třetí betě, rozdíl je to ovšem zanedbatelný. Lepší práci aplikace pak u tohoto modelu můžeme na třetí betě vidět u Twitteru, Apollonu for Reddit a Instagramu. Apple má ještě zhruba dva měsíce, aby doladil chyby, zvýšil rychlost a výdrž baterie. Zatím se mu to zřejmě docela daří. Jak jste vy spokojeni s betou iOS 14?