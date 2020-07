Tank mezi smartphony: Seznamte se s CAT S42

Komerční sdělení: Smartphony jsou mnoha lidmi považovány za křehké kousky elektroniky, které žádné tvrdší zacházení či drsnější podmínky nevydrží. Pravdou však je, že mnohé smartphony nemají s tvrdým zacházením žádný problém, jelikož jsou konstruovány de facto jako tanky – tedy vysoce odolně. Jedním takovým kouskem je i CAT S42, který si v následujících řádcích problížíme.

Přestože se jedná o androidí telefon, vzhledem ke svým parametrům si prostor na našem magazínu rozhodně zaslouží. Jedná se totiž o jednoho z králů odolných telefonů dnešní doby. Telefon nabízí 5,5” IPS displej s parádním rozlišením 1440 x 720, čipset Mediatek MT6761D, 3 GB RAM, 32 GB interní paměti či slot pro microSD karty o kapacitě až 128 GB. Co se týče jeho “odolných vlastností”, jedná se o vůbec nejtenčí odolný telefon na světě. Jeho tloušťka je totiž velmi příjemných 12,7 mm při výšce 161,3 mm a šířce 77,2 mm. S42 se může pochlubit certifikací IP68, díky které je odolný vůči prachu i vodě a to až do 1,5 metru. Díky svému relativně robustnímu tělu navíc telefon odolá opakovaným pádům na zem z výšky 1,8 m, což není rozhodně málo. Obávat se příliš nemusíte ani poškození displeje – telefon totiž disponuje displejem Gorilla Glass 5, které je vysoce odolné vůči škrábancům i poškozením způsobeným pádem.

U odolných telefonů je velmi důležitá i výdrž jejich akumulátorů. I ta se povedla CAT na výbornou, jelikož díky baterii s kapacitou 4200 mAh vydrží telefon celé dva dny ostrého provozu, což není v žádném případě málo. Při méně intenzivním používání se pak samozřejmě člověk dostane na hodnoty ještě lepší. Pokud tedy sháníte telefon, na který se budete moci skutečně spolehnout vždy a všude, právě jste jej našli.