Made in India: Apple začíná vyrábět iPhony 11 v Indii

Snad nikoho příliš nepřekvapí, že obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou neustává, ba právě naopak. Obě mocnosti se technologicky i politicky vyzbrojují k pomyslnému konfliktu a snaží se uhájit si dominanci na světovém trhu. Z tohoto důvodu tak dochází k vzájemné provokaci, ať už co se týče vysokých cel na produkty vyráběné v čínských továrnách nebo zákaz používání technologií společnosti Huaweii. Právě proto se řada nadnárodních korporací rozhodla přemístit své výrobní kapacity z Číny do okolních zemí, a snížit tak svou závislost na rozmarech tamní vlády. Podobný přístup razí i Apple, jemuž je často vyčítáno nadměrné poklonkování státníkům. Přesto se však společnost rozhodla část výroby přesunou do Indie, kde se o produkci iPhonu 11 postará Foxconn.

Ačkoliv se nejedná o novou iniciativu, v případě indických továren dosud výroba prémiových vlajkových lodí poněkud vázla a s masivní produkcí se počítalo spíše v horizontu let. Události poslední doby ale donutily Apple zatlačit na jednotlivé dodavatele a celý proces trochu uspíšit. Z tohoto důvodu se výrobce Foxconn plně ujmul tamní továrny poblíž města Čennai, která si vezme na paškál výrobu iPhonu 11. Kromě snížení závislosti na Číně tím navíc technologický gigant docílí i jednoduššího prodeje v zemi, jelikož dosud smartphony importoval z Číny do Indie. Díky transparentním změnám v legislativě se ale výrazně zlepšily podmínky pro podnikání zahraničních nadnárodních korporací, což jen přispěje k rozvoji tamního trhu s jablečnými telefony a pravděpodobně i nižším cenám. Není tedy divu, že Foxconn plánuje do indické továrny investovat v přepočtu přes miliardu dolarů. Uvidíme, kterým směrem se bude situace nadále ubírat.