Apple má v plánu získat práva na další celovečerní filmy pro TV+

Jablečná společnost v případě Apple TV+ v poslední době vsadila zejména na známé tváře a zvučná jména a jak se ukázalo, tento risk se Applu nakonec velmi vyplatil. Ačkoliv totiž technologický gigant do rozšíření nabídka streamovací platformy vložil stovky milionů dolarů, zejména pak do snímku Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli, investice se mu mnohonásobně vrátila a především si společnost na konto připsala další předplatitele. Apple se chce údajně už delší dobu po obsahové i kvalitativní stránce vyrovnat konkurenčnímu Netflixu, který poslední měsíce brojí a skupuje jeden exkluzivní snímek za druhým. Jablečná společnost má v tomto ohledu nicméně také velkolepé plány a chce si na své konto připsat podobně velké snímky jako byl právě Greyhound.

Fotogalerie Greyhound Apple TV+ 5 Greyhound Apple TV+ 4 Greyhound Apple TV+ 3 Greyhound Apple TV+ 2 +3 Fotek Greyhound Apple TV+ 1 Greyhound Apple TV+ fb Vstoupit do galerie

Pravděpodobně největším a nejsledovanějším trhákem má být i thriller Emancipation s Willem Smithem v hlavní roli, za nějž Apple vydal z kasičky více než 100 milionů dolarů. Od akvizice si sliboval nejen vyšší angažovanost diváků a zvýšení počtu předplatitelů, ale také konkurenceschopnost, kterou spolupráce s hollywoodskými studii přináší. Podle interních zdrojů navíc technologický gigant zdaleka nekončí a skupuje jeden film za druhým, které mají k rozjezdu platformy přispět. A není se čemu divit, 30% diváků válečného dramatu Greyhound bylo zároveň i novými předplatiteli, což je v případě Apple TV+ rekordní číslo. Na druhou stranu však zdroje hovoří i o tom, že Apple nechce zaplavit diváky desítkami filmů pochybné kvality jako Netflix, ale vybírat si snímky, které dokonale zapadnou do portfolia a nabídky. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že se brzy dozvíme další, podrobnější informace. Jisté je, že se však v dohledné době dočkáme filmu On the Rocks se Sofií Cappolou v hlavní roli.