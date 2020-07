iPhony 12 Pro nakonec 120Hz displej dostanou, bude vám však k ničemu

Jedním z největších vylepšení letošních iPhonů 12 Pro mělo být bezesporu navýšení obnovovací frekvence displeje ze současných 60Hz na 120Hz. Tímto krokem mělo být docíleno lepšího zobrazování dynamického obsahu a to zjednodušeně řečeno díky vyšší plynulosti animace. Obraz na displeji by se totiž za určitou časovou jednotku (v tomto případě jednu sekundu) neobnovil 60x, ale 120x, díky čemuž by byly animace rozkouskovány do více snímků a jejich zobrazování by proto bylo plynulejší. Před nějakým časem se však měl Apple rozhodnout toto vylepšení odpískat, jelikož nedosahovalo takových kvalit, jaké od něj potřeboval. Odpískání podobné věci je však v časech koronaviru poměrně obtížné.

Podle leakera a youtubera v jedné osobě EverythingApple Pro a leakera Maxe Weinbacha sice 120Hz obnovovací frekvence displeje na iPhony 12 Pro nedorazí, avšak i přesto budou tyto telefony disponovat displeji, které pro ní jsou přizpůsobené. Funkce totiž bude softwarově vypnutá a podle leakerů jí Apple nemá v plánu aktivovat. Displeje, které by jí zvládly, tak dle všeho využívá jen proto, že jej kvůli odstávce výroby kvůli koronaviru tlačí čas a tudíž musí vzít to, co je momentálně dostupné – tím spíš, když pro 60Hz obnovovací frekvenci splňují tyto displeje všechny jeho požadavky. Rovněž je možné, že jejich nasazení nemůže odpískat i kvůli tomu, že zanedbal jejich testování a zadal jejich výrobu, za kterou zaplatil. Až poté mohl zjistit, že nejsou displeje zcela 100% a že pro 120Hz nebudou zcela ideální. Ať už je pravda jakákoliv, důležité je to, že se zkrátka s navýšením obnovovací frekvence nepočítá.

S čím se však u iPhonů 12 Pro počítá je výrazné vylepšení interního reproduktoru, který by se měl dočkat čistšího zvuku, vylepšené basové složky a zřejmě i navýšení maximální hlasitosti. Výrazného vylepšení se má dočkat i design přední strany telefonu, který je z velké části tvořen displejem. Ten totiž dostane jak u modelů 12, tak 12 Pro o poznání užší rámečky, díky čemuž bude telefon působit modernějším dojmem. Poslední informací, kterou leakeři potvrdili, je absence sluchátek EarPods a nabíjecího adaptéru v krabičkách telefonů. Ty budou moci být díky tomu zmenšeny, čímž Apple ušetří na logistice.