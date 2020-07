Kam se poděl představitel PC z ikonických reklamních spotů Applu?

Sérii vtipných reklamních spotů s názvem Get a Mac zná snad každý fanoušek jablečné společnosti a jejích produktů. Jedná se o reklamní spoty, vysílané na televizních stanicích ve vybraných regionech v letech 2006 – 2009. V každém ze spotů účinkuje dvojice chlapíků – ten, který je mladší a víc „cool“, má reprezentovat pokrokový, svěží a inovativní Mac, zatímco jeho starší, zavalitější a podstatně méně obratný protějšek představuje PC platformu se vším, co na ní Apple shledával zastaralým. Celkem vzniklo šestašedesát reklam této série.

Zmíněné stopy byly vysílány například na území Japonska, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Spojených států a Nového Zélandu, přičemž řada z nich byla přizpůsobena reáliím země, ve které byla zveřejněna. Díky YouTube si ale reklamy, začínající větami „I’m a Mac“ – „And I’m a PC“ mohli vychutnat diváci po celém světě. Každý ze spotů vyzdvihoval nějakou přednost Macu – například rychlost, stabilitu systému, absenci virů, možnosti zákaznické podpory nebo příslušenství. Pokud jste viděli některou z reklam ze série Get a Mac, s největší pravděpodobností se jednalo o variantu, ve které účinkovali herci Justin Long a John Hodgman. Tyto verze byly určené pro severoamerický trh, a o tom, že diváky nejen pobavily, ale také přesvědčily ke koupi jablečných počítačů, svědčí mimo jiné fakt, že v průběhu prvního roku reklamní kampaně vyskočily prodeje Applu o 39 %.

Jak už to tak ale bývá, každému se reklamy Get a Mac netrefily do vkusu – Seth Stevenson z magazínu Slate je například označil za zlomyslné, Longovo vystupování zase bylo mnohými odsuzováno jako samolibé a nadřazené. Hodgman si ale získal sympatie nejen u diváků – jeho role v této populární reklamní sérii ho proslavila natolik, že na jejím základě získal například stálé angažmá v The Daily Show s Jonem Stewartem, roli ve filmu Baby máma s Tinou Fey z roku 2008, a dostal dokonce také nabídku na účinkování v živém vysílání s tehdejším prezidentem Barackem Obamou. Vše na světě je ale pomíjivé, popularitu nevyjímaje, a John Hodgman se postupně přestal objevovat ve filmech i na televizních obrazovkách. Co se s ním stalo?

Přestože se už Hodgman v médiích tolik neobjevuje, na herecké řemeslo zcela nerezignoval. Propůjčil například svůj hlas jedné z postav v animované komedii s názvem Dicktown a je aktivní také na Instagramu. Za zkušenost s pozicí člověka, který se na určitý čas ocitl v centru pozornosti, je Hodgman podle svých vlastních slov dodnes vděčný, a svým „patnácti minutám slávy“ se věnuje také ve své knize s názvem Medallion Status. Čtenáři se v ní mohou dočíst například zajímavé detaily o tom, na která místa se Hodgman díky své slávě dostal – od VIP salónků až po tajná společenství.