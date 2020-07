4 dětské filmy na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (24. 7. 2020 – 26. 7. 2020)

Služba iTunes čas od času nabízí cenově zvýhodněné filmy. Již nějakou dobu můžete v její nabídce nalézt snímky pro mladší i starší děti, přičemž cena těchto filmů se pohybuje pod hranicí 150 korun. Před víkendem jsme pro vás proto vybrali několik zajímavých a cenově zvýhodněných titulů, které jistě zaujmou nejen děti.

Ledové království II

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf a Sven jsou zpět, a opět je čeká napínavé dobrodružství. Ledová královna se tentokrát vydává do kouzelného lesa a za Temné moře, aby odhalila pravdu o své minulosti. Hrozí ale, že kouzelné království bude zničeno, a Else nezbývá, než nasadit všechny své neobvyklé síly a doufat v to, že je dostatečně mocná, aby všechny zachránila.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Ledové království II pořídíte zde.

Zloba: Královna všeho zlého

Tento víkend se můžete podívat také na pokračování filmu Zloba: Královna černé magie. Děj snímku se odehrává pět let po prvním díle, kdy Zloba spokojeně přebývá na kouzelných Blatech a Růženka dospívá. Co ale přetrvalo, je nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi,. Všichni vkládají velké naděje do svatby Růženky s princem Filipem, nečekaný zvrat ale vše změní a rozpoutá se nelítostný boj.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Snímek Zloba: Královna všeho zlého pořídíte zde.

Popelka (2015)

Mladičká Elka žije po smrti své matky se svým otcem, jeho novou ženou a její rodinou. Když zemře i její otec, zjišťuje Elka, že je vydána na milost a nemilost své nové kruté rodině. Jednoho dne jí zkříží cestu pohledný mladík, a Elka nemá nejmenší tušení, že se ve skutečnosti jedná o prince. Když král uspořádá ples, macecha Elce zakáže, aby na něj šla. Naštěstí je tu ale někdo, kdo Elce pomůže…

Snímek Popelka pořídíte zde.

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa

Máte rádi kouzelný příběh o odvážné Vaianě? Tento víkend si ho můžete pořídit za zvýhodněnou cenu. V dobrodružném animovaném filmu z produkce studia Disney se setkáváme s dospívající dívkou, která se vydá na nebezpečnou plavbu přes oceán, aby zachránila svůj lid. Na své cestě potkává poloboha Mauiho, který jí pomáhá stát se mořeplavkyní, a společně prožívají řadu dobrodružství, při kterém poznávají oceán i jeho obyvatele.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa pořídíte zde.