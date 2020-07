Chytré brýle Applu bychom mohli ovládat pomocí virtuálních ikon

Je takovým veřejným tajemstvím, že jablečná společnost aktivně pracuje na nových brýlích pro rozšířenou realitu v podobě Apple Glasses, které mají nabídnout poměrně konvenční, elegantní design a především jednoduché ovládání. Prozatím se sice o zařízení dozvídáme informace výhradně díky střípkům informací a patentům, ale brzy bychom se mohli dočkat i oficiálního odhalení. Nejnovější patent zároveň naznačuje fungování interakce s okolním prostředím. Místo standardního ovládání jako v případě brýlí HoloLens od Microsoftu bychom totiž podle strohého popisu mohli využívat předměty kolem nás jako dotykový displej a promítat na ně informace o virtuálním dění.

Ačkoliv se to na internetu jen hemží spekulacemi o tom, jak přesně budou AR brýle Apple Glasses fungovat, technologický gigant má podle nejnovějšího patentu poměrně jasno. Místo konvenčního řešení v podobě pouhého zobrazování informací a ovládání samotného headsetu bychom se totiž mohli dočkat poměrně unikátního způsobu interakce. Apple chce totiž docílit toho, aby uživatelé mohli okolní prostředí využívat jako dotykový displej, kde by se promítaly aktuální informace a majitel Apple Glasses měl vždy přehled o tom, co se kolem něj děje. Jediným problémem byla dosud detekce samotných gest uživatele. Zapotřebí by totiž byly speciální rukavice nebo senzory, což je jen zbytečný hardware navíc, jenž by ztěžoval samotné používání.

Ideálním řešením nebylo podle vývojářů očividně ani rozpoznání rukou při kontaktu s reálným povrchem. Naštěstí však jablečná společnost přišla s vhodnou alternativou, díky níž by byla interakce s okolními objekty stejně přirozená a intuitivní jako ovládání smartphonu. Vše by mělo podle patentu fungovat na bázi detekce teploty, kdy by systém aktivně snímal optikou termální kamery okolí a rozeznal by, když by se prst uživatele dotkl některého z předmětů. Díky tomu by brýle mohly informace promítat přímo na reálné objekty a nositel headsetu by tak mohl například vidět a ovládat mapu, jež by se zobrazovala na nejbližším stole. Stále se však jedná pouze o experimentální způsob a nezbývá než čekat, zda se nakonec Apple rozhodne patent využít.