Prohlédněte si vítězné fotografie z prestižní soutěže iPhone Photography Awards 2020

Jako je tomu každý rok, i letos se konala soutěž pro všechny milovníky fotografování na iPhony s názvem iPhone Photography Awards. Při pohledu na fotografie je hned jasné, že i letošní ročník měl skutečně vysokou úroveň a porota neměla výběr těch nejlepších fotografií vůbec jednoduchý. Fotek se totiž jako každý rok sešlo obrovské množství, ze kterých však porota vyseparovala jen dvacítku nejlepších v určitých okruzích. Jelikož však stojí za to vidět i fotky na druhých a třetích místech, v naší galerii naleznete vždy tři nejlepší fotky z každé kategorie. Těch je letos dohromady 18 a doplňují je i kategorie pro absolutní vítěze a nejlepší fotografy ročníku. Detaily o autorech se pak dozvíte přímo na stránkách soutěže. (pozn. red.: Web IPPA je v současnosti přetížený, takže jsme z něj nebyli schopni dostat všechny fotky. Jakmile se jeho stav zlepší, fotky donahrajeme.)

Absolutním vítězem se stala fotka nazvaná Flying boys vyfocená Dimpy Bhalotia z Velké Británie. Fotka vyfocená na iPhone Xzachycuje trojici chlapců při skoku do řeky Ganga a především pak jejich nevázanost a radost ze života. Detailně si jí můžete prohlédnout níže.

Co se týče použitých iPhonů, snímky byly pořizovány jak na nejnovější modely, tak i na několik let staré kousky typu iPhone SE, 6s či dokonce iPhone 4. Větší část sice vznikla na modely novější, tomu se však vzhledem k tomu, že jsou milovníky kvalitní fotografie vyhledávány velmi často, nelze absolutně divit. Co naopak zarazit může je velmi malé zastoupení iPhonů z loňského roku, které by měly mít fotoaparáty ze všeho nejkvalitnější. Vliv na tom může mít především jejich nízká prodejnost, se kterou se Apple potýká prakticky od jejich představení a zahájení prodejů. Tím spíš lze brát fotky za jasný důkaz toho, že 90 % úspěchu při focení je krásný objekt před fotoaparátem a šikovné ruce. Výhercům, na jejichž sociální sítě můžete vstoupit přes stránky IPPA, samozřejmě gratulujeme. Pokud vás pak zajímá fotka zachycená na iPhone 4, který si ze soutěže odnesla cenu, prohlédnout si ji můžete níže. Jedná se konkrétně o vítěznou fotku kategorie Lidé.