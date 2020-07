Nadšenci vyfotili vlastní verzi výchozí tapety z macOS Big Sur, výsledek stojí za to

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple své operační systémy pro Macy pojmenovává podle existujících míst v USA. Čest jsme tak měli například se Sierrou, Mojave, Catalinou nebo nyní s pobřežím Big Sur. Aby kalifornský gigant svým uživatelům lépe objasnil svůj výběr názvu, do systémů implementuje tapety, které dané místo zachycuje. A právě to je výzvou pro některé jablečné nadšence, kteří se snaží Applu konkurovat vlastními verzemi svých výchozích tapet pro macOS.

Fotogalerie macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Zřejmě nejznámějšími konkurenty výchozích tapet Applu jsou youtubeři a fotografové Andrew Levitt, Jacob Phillips a Taylor Gray. Ti se totiž do focení vlastních verzí macOS tapet pustili již v minulosti a nutno podotknout, že výsledky stály za to. Ani letošní Big Sur si proto nenechali ujít, byť před nimi stálo hned několik překážek. Tou největší bylo zřejmě to, že snímek pobřeží zachytil Apple ze vzduchu a aby jej mohli nadšenci napodobit, museli na to jít stejnou cestou. Pronajali si proto vrtulník, který je vynesl nad oceán, ze kterého následně snímky Big Sur vyfotografovali. Předtím nicméně předcházela i krátká anabáze s dronem, která se však brzy ukázala jako neúspěšná. Na video se můžete podívat pod tímto článkem, na výslednou tapetu pak výše.