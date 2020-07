Máte rádi logické hry? Pak si nenechte ujít tuto novinku pro iPhony

Kdo by neznal proslulé studio Playdigious, které stojí za povedeným portem Dead Cells. Ačkoliv vývojáři nejsou na herní scéně žádnými nováčky, do vlastních her se pouštěli jen zřídka a bylo jen otázkou času, než přijdou s nějakou vlastní prvotinou. Naštěstí však fanoušci nemuseli čekat příliš dlouho, jelikož tvůrci oznámili atmosférickou hříčku Arrog, která vznikla ve spolupráci se studiem Leap games a je dnešním dnem oficiálně dostupná na iOS i Androidu. Na první pohled může sice tato jednohubka vypadat poněkud obyčejně, avšak když se podíváte pod povrch, zjistíte, že nabízí celou řadu zajímavých herních mechanik a především atraktivní vizuální styl.

Vžijeme se totiž do role záhadného muže, který zemřel a pomocí snů se snaží se svým stavem vyrovnat. Pochopitelně tak nechybí surrealistické prvky, zvláštní snové postavy i pozoruhodný svět, který budeme mít možnost prozkoumat. Třešničkou na dortu je pak netradiční stylizace, která nabízí kontrast černé a bíle, stejně jako i vlastnoručně nakreslené objekty. Celou cestu touto zvláštní říší nás navíc bude doprovázet jedno stvoření, které má hrát roli jakéhosi průvodce. Zapomeňte však na akci nebo frenetickou hratelnost, v případě Arrog bude alfou a omegou filozoficky laděný příběh i logické hádanky, jež budete muset postupem hrou zdolat. Vývojáři se navíc údajně inspirovali u latinskoamerické kultury a jejího folklóru, což dává dohromady takřka geniální kombinaci. Jedinou nevýhodou by tak mohla být cenovka, která je na poměry herní doby mírně nadsazená. Naštěstí však tvůrci nabízí 30% slevu, kterou můžete během prvního týdny od vydání využít. Pakliže vás tedy tato netradiční hříčka zaujala, doporučujeme zamířit na App Store a Arrog si za 49 korun pořídit.