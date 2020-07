V posledních dnech to vypadá, že se nový typ koronaviru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, chystá znovu udeřit. Ještě před několika týdny to vypadalo, že je koronavirus spíše na ústupu, momentálně se však čísla opět zvyšují, obnovují se opatření a lidé by se měli i nadále snažit vyhýbat fyzickému kontaktu s ostatními lidmi, aby nedocházelo ke zvyšování počtu nakažených. Bohužel, někdy však nepomůže ani ta největší obezřetnost a vy se můžete dostat do situace potenciálních nakažených. V tomto případě je nutné navštívit nejbližší odběrové místo a podrobit se testu na koronavir. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak můžete na vašem iPhonu či iPadu jednoduše najít nejbližší odběrové místo, abyste nemuseli zbytečně někam zajíždět.

COVID-19: Jak na iPhonu najít nejbližší odběrová místa

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se i nadále snaží udělat vše proto, aby došlo k ochránění obyvatelů České republiky. I když by někdo s tímto názorem nemusel souhlasit, tak je nutné se vžít do role rozhodujících jedinců, jejichž situace rozhodně není vůbec jednoduchá. Ministerstvo zdravotnictví ČR se rozhodlo vytvořit interaktivní mapu založenou na podkladech služby Mapy.cz od Seznamu. Díky tomu mohlo dojít k vytvoření mapy se všemi odběrovými v České republice. Pokud chcete zjistit, jak můžete nejbližší odběrové místo najít i vy, tak pokračuje následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli na stránky Interaktivní VIDA! COVID mapa odběrových center pomocí tohoto odkazu.

pomocí Po klepnutí se přesunete v aplikaci, kde už lze odběrová místa vyhledat.

Bohužel tato webová aplikace není přizpůsobená chytrým telefonům s displejem na výšku, a tak je pro lepší ovládání nutné zařízení přetočit do landscape režimu (na šířku).

(na šířku). Poté už jen stačí, abyste se na interaktivní mapě podívali, kde se nachází vám nejbližší odběrové místo.

kde se nachází vám odběrové místo. Využít můžete také vyhledávače vlevo nahoře, do kterého stačí napsat vámi nejbližší větší město, ve kterém by se odběrové místo mohlo nacházet.

vlevo nahoře, do kterého stačí napsat vámi nejbližší větší město, ve kterém by se odběrové místo mohlo nacházet. Jakmile konkrétní odběrové místo najdete, tak na něj stačí klepnout.

V levém panelu se zobrazí dodatečné informace o odběrovém místě, například přesná adresa, telefon, provozní doba, poloha či možnost navigace.

Naprosto stejně můžete interaktivní webovou aplikaci s odběrovými místy v České republice využít také na Macu. Jak už jsem zmínil, tak bohužel se aplikace neovládá úplně komfortně na chytrých telefonech s menšími displeji, a tak je nutné aplikaci ovládat v režimu na šířku. Nutno ale podotknout, že se jedná o oficiální aplikaci od Ministerstva zdravotnictví ČR, což znamená, že by se zde měly nacházet jen ověřené informace, potažmo tedy odběrová místa. Skvělé je, že se v této aplikaci nachází i přesný popis toho, kde se odběrové místo nachází, a tak ho nemusíte po příjezdu zbytečně dlouho hledat. Rovnou z aplikace můžete také spustit navigaci klepnutím na souřadnice.