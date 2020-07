AirPods Pro 2. generace dorazí zhruba za rok

Přemýšlíte nad nákupem AirPods Pro, ale nevíte, zda nemá už smysl raději počkat na jejich druhou generaci? Pak pro vás máme rozhřešení vašeho dilema. Podle zdrojů poměrně spolehlivého portálu DigiTimes to totiž na příchod nové generace těchto sluchátek v brzké době tak úplně nevypadá. Apple má mí totiž jejich launch naplánovaný až na příští rok, konkrétně pak jeho druhou polovinu.

K představení Apple AirPods Pro došlo na podzim loňského roku po měsících spekulací a dohadů. Přestože se jedná o sluchátka poměrně drahá, okamžitě si mezi uživateli získala obří oblibu, která se podepsala i na jejich dostupnosti. Ta totiž nebyla ani několik měsíců po představení vůbec dobrá, jelikož dodavatelský řetězec absolutně nestíhal uspokojit poptávku uživatelů. Co se týče jejich nové generace, kterou zdroje DigiTimes předpovídají na druhou polovinu příštího roku, ty by měly přinést mimo jiné světelné senzory pro monitoring některých zdravotnících funkcí uživatelů jako například tepové frekvence. Krom toho se očekává i další vylepšení zvuku či zvýšení voděodolnosti, díky kterému by mohlo být v budoucnu možné brát sluchátka například i do bazénu.

Jelikož budou AirPods Pro 2. generace přímými nástupci AirPods Pro 1. generace, od kterých se navíc nebude velmi pravděpodobně přespříliš lišit, v nabídce Applu tato sluchátka nahradí. Rozhodně tak nemá smysl příliš očekávat, že bychom se po jejich příchodu dočkali propadu ceny první generace zapříčiněného přímo Applem. Ten jí totiž přestane oficiálně takřka stoprocentně prodávat.