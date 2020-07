Takto se dříve tvořily zvukové efekty pro filmy od Disneyho

Moderní kinematografie skýtá mnohé možnosti a digitalizace filmařům nabídla nejen přesvědčivější efekty, pořádně propracované CGI, takřka nerozeznatelné od reálného života, a možnost upravit si celé dílo přesně podle své vize, ale i pěkně širokou škálu metod jak docílit realistických zvukových efektů. Pomocí novodobých technologií tak i amatérští tvůrci zvládnou něco, na co se ještě před pár desítkami let dívali jako na veledílo. Přesto občas trocha nostalgie neuškodí, zejména pak u téměř stoletého filmového studia jakým je například Disney. Ačkoliv nyní tento kinematografický gigant disponuje stejnými možnostmi jako ostatní filmoví producenti, ve 30. letech byly způsoby tvorby efektů poněkud skrovné. To ostatně nastiňuje i video, které se zaměřuje výhradně na zvukový doprovod.

Pokud jste si tedy někdy při sledování starého, takřka archaického filmu z první poloviny minulého století lámali hlavu nad tím, jak filmaři mohli docílit podobně realistických zvukových efektů, zde je vaše odpověď. Ačkoliv se tato metoda může zdát poněkud nekonvenční a místy až humorná, tehdy zkrátka jiné prostředky nebyli, a producenti tak byli nuceni využít všechny různorodé předměty, které našli. Ve většině případů se pak jedná o prazvláštní kombinace, které by vás ani ve snu nenapadlo vyzkoušet, což z celé ukázky dělá ještě podivuhodnější záležitost. Ostatně, viděli jste někdy dospělého člověka hrajícího si s balónkem, jen aby nasimuloval zvuk pružinky? Nebudeme vás nicméně dál napínat, rozhodně se jedná o podívanou, kterou musíte okusit sami. V ukázce navíc figurují známé a oblíbené pohádky od Disneyho jako je Mickey na cestách, Sněhurka a sedm trpaslíků nebo Starý mlýn. Podívejte se tedy na video a zjistěte sami, jak se dělaly zvukové efekty za starých dobrých časů.