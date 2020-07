Na iOS v zimě zamíří odpočinková adventura Alba: a Wildlife Adventure

Ačkoliv se to v posledních týdnech na iOS hemžilo samými střílečkami, akčními řezbami a napínavými thrillery, jednou za čas je třeba upustit páru a uklidnit se u něčeho odpočinkového, nenásilného a příjemného. To ostatně nabízí i studio ustwo, které se zaměřuje zejména na adventury a vizuálně atraktivní hříčky, jež sice nenabízejí kdovíjak propracovanou hratelnost, ale zato se mohou pochlubit hlubokým příběhem a především nádhernými scenériemi a unikátním herním světem. To je případ i hry Alba: a Wildlife Adventure, jež na iOS zamíří již letos v zimě.

Fotogalerie Alba a Wildlife Adventure 2 Alba a Wildlife Adventure 3 Alba a Wildlife Adventure 4 Alba a Wildlife Adventure 5 +3 Fotek Alba a Wildlife Adventure 6 Alba a Wildlife Adventure Vstoupit do galerie

Pakliže se dlouho poohlížíte po nějaké nenáročné jednohubce, která by vás vytrhla z každodenního shonu a zároveň by nabídla odpočinkovou atmosféru a nádherný vizuál, máme pro vás dobrou zprávu. Studio ustwo, stojící mimo jiné za vynikajícím Monument Valley, totiž oznámilo vývoj pozoruhodné hříčky Alba: a Wildlife Adventure, která zamíří takřka na všechny hlavní platformy. Ať už tedy hrajete na iOS, macOS, tvOS, PC nebo konzolích, nemusíte se bát, že budete o tento zážitek ochuzeni. Vývojáři navíc hru tvoří s láskou a sami říkají, že je inspirovaly dětské vzpomínky na středozemní moře a nádhernou přírodu obklopující toto místo.

O samotné hratelnosti jsme se toho sice moc nedozvěděli, jelikož se tvůrci pochlubili jen krátkým teaser trailerem, ale i tak se údajně můžeme těšit na intuitivní ovládání, nějaké ty logické hádanky i propracovanou vizuální stránku, která bude tkvět především v animované stylizaci a nebude chybět ani povedený doprovodný soundtrack, podtrhující celkovou atmosféru tohoto díla. Třešničkou na dortu má pak být hluboký příběh a objevování i průzkum světa. Přesné datum vydání jsme se sice zatím nedozvěděli, ale jisté je, že hra zamíří na všechny platformy, včetně iOS již letos v zimě. Je navíc docela velká naděje, že se titulu dočkáme i prostřednictvím jablečné služby Apple Arcade.