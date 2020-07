Jak na iPhone nastavit, aby se do odpovědí v Mailu přikládaly přílohy

V případě, že se i na vašem iPhonu či iPadu staráte o své e-mailové účty, tak s dost velkou pravděpodobností používáte nativní Mail od Applu. Předvolby nativní aplikace Mail však nemusí naprosto všem uživatelům vyhovovat. Jednou z předvoleb, kterou by se hodilo přenastavit, je přikládání příloh do odpovědí. Ve výchozím nastavení je totiž automatické přikládání příloh k odpovědím automaticky zakázáno, bez možnosti zeptání se. Pokud chcete zjistit, jakým způsobem můžete na vašem iPhonu či iPadu nastavit, aby se do odpovědí v Mailu přiklály přílohy, anebo aby se vás Mail alespoň zeptal, zdali přílohy chcete k odpovědi přiložit, tak pokračujte ve čtení.

Pokud chcete na vašem jablečném telefonu či tabletu nastavit, aby se do odpovědí v Mailu automaticky přikládaly přílohy, popřípadě aby se vás Mail zeptal, zdali chcete přílohy přidat, tak postupujte následovně:

V rámci iOS či iPadOS otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Zde poté sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku s názvem Pošta, kterou otevřete.

kterou otevřete. Jakmile se v této sekci nastavení ocitnete, tak sjeďte opět níže, dokud nenarazíte na kategorii předvoleb Příprava.

V této kategorii poté stačí, abyste rozklepnuli kolonku Přílohy v odpovědích.

Nyní si můžete vybrat ze čtyř možností nastavení: Nikdy: přílohy se k odpovědím nebudou přikládat v žádném případě; Při přidání příjemců: přílohy se k odpovědím přiloží, pokud k vláknu přidáte příjemce; Zeptat se: aplikace Mail se vás vždy zeptá, zdali má k odpovědi přílohy přiložit; Vždy: přílohy se automaticky bez zeptání přiloží ke každé odpovědi.

Z uvedených možností si vyberte tu, která vám vyhovuje nejvíce, a poté na ni klepněte, aby se označila.

Tímto způsobem jste úspěšně změnili předvolby, které se týkají přikládání příloh k odpovědím v rámci nativní aplikace Mail. V případě, že nepatříte mezi uživatele Mailu od Applu, tak tohle nastavení většinou najdete i u ostatních e-mailových klientů třetí strany. Stačí pouze hledat termín „přikládání příloh“ či v angličtině slovíčko „attachments“.