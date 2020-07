Apple si pro své zaměstnance připravil speciální fitness výzvu

Zdravý životní styl je pro Apple jednou z nejdůležitějších věcí lidského života. Aby k němu motivoval i své zaměstnance, připravil si pro ně stejně jako v minulých letech speciální fitness výzvu pro Apple Watch, za jejíž splnění si vyslouží trička a fyzické odznáčky připnutelné například na oblečení.

Zaměstnanecká fitness výzva se tradičně koná v únoru. Kvůli koronavirové pandemii jí však byl Apple letos nucen odložit a to až na období od poloviny července do poloviny srpna. Zadání fitness výzvy je naprosto jednoduché – pro její splnění stačí, aby po dobu trvání výzvy zaměstnanci Applu uzavírali kroužky aktivity, stání a cvičení. Podle toho, kolik se jim jich podařilo uzavřít, jsou následně na konci měsíce odměněni zlatým, stříbrným či bronzovým odznáčkem. Kromě nich dostanou i speciální tričko s logem letošní výzvy, které si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem.

Odměny za letošní fitness výzvu jsou sice příjemné, na bonusy z let předešlých však tak úplně nemají. To totiž Apple své zaměstnance odměňoval i exkluzivním řemínkem pro Apple Watch inspirované právě zaměstnaneckou fitness výzvou. Ty se následně prodávaly na eBay za astronomické částky, jelikož jich na světě příliš mnoho nebylo a navíc nebylo možné je získat jinak než přímo zapojením se do interní soutěže Applu.